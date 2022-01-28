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Рубрика: В мире

Депутат Бундестага: Антироссийские санкции ударят по тем, кто их ввел

Возможные санкции против энергетического сектора России, о которых говорят на Западе, лишь ударят по тем, кто их хочет ввести. Об этом заявил депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии", член комитета по вопросам энергетики и климата Штеффен Котре.

Фото: РИА Новости
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По его словам, с точки зрения политики такие санкции не приведут ни к чему - они вредят экономикам всех сторон. Более того, санкции в конечном итоге обернутся против тех, кто их ввел. "Уже сейчас блокирование "Северного потока-2" мешает снижению цен для потребителей газа [в общей сложности] на миллиарды", - цитирует Котре ТАСС.

Депутат добавил, что потребность в энергии растет во всем мире, и Россия найдет других покупателей для своих ресурсов.

Ранее в Госдуме РФ заявили, что в случае введения санкций против "Северного потока-2" Германия в первую очередь нанесет удар самой себе и Евросоюзу в целом. По словам первого зампреда комитета Госдумы по энергетике Игоря Ананских, Россия в любом случае найдет, куда поставлять газ по новому газопроводу. Однако именно население Германии и ЕС в целом ждет более дешевый газ, который планировалось поставлять в рамках проекта. И его отсутствие, очевидно, ударит по немецкой экономике, выразил уверенность парламентарий.

В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2" Санкции и антисанкции

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