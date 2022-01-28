Трутнев рассказал о ходе реализации инвестпроектов на Сахалине

За 9 месяцев 2021 года на Сахалин удалось привлечь 143 млрд рублей инвестиций, рассказал вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

По его словам, в регионе активно используются все преференциальные формы, в том числе работают три территории опережающего развития и реализуется режим свободного порта Владивосток.

"Объем инвестиций по соглашениям - 78 млрд рублей. 24 проекта введено в эксплуатацию. Создано 3,7 тысячи рабочих мест", - отметил вице-премьер.

Трутнев также отметил важность прямого общения властей и инвесторов. "Если мы будем на каждом шагу помогать, устранять все препятствия, значит будем быстрее двигаться вперёд, и значит количество инвестиционных проектов будет увеличиваться", - заключил он.