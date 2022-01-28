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28 января 2022 г.

Указ губернатора Ульяновской области от 28 января 2022 года № 8 "О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19"

Дата подписания 28 января 2022 г.
Опубликован 28 января 2022 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Ульяновской области от 12 марта 2020 года № 19 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при' введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить подпунктом 2.3 следующего содержания:

"2.3. С 31 января по 7 февраля 2022 года:

2.3.1. Деятельность физкультурно-спортивных организаций и организаций, осуществляющих спортивную подготовку на территории. Ульяновской-области, в части оказания физкультурно-оздоровительных услуг несовершеннолетним и тренировочного процесса несовершеннолетних в очном формате.

2.3.2. Деятельность организаций культурно-досугового типа в части предоставления услуг несовершеннолетним, участвующим в клубных формированиях, в очном формате.";

2) в пункте 7:

а) подпункт 7.2 изложить в следующей редакции:

"7.2. Обеспечить перевод на дистанционный режим работы невакцинированных работников в возрасте старше 60 лет, лиц, имеющих хронические заболевания и заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему указу, а также беременных женщин. .

Под вакцинированными понимаются работники (исполнители по гражданско-правовым договорам), прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), перенёсшие новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), с даты выздоровления которых прошло не более 12 месяцев, а также работники, имеющие отрицательный результат тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведённого не ранее чем за 48 часов.

Требования настоящего подпункта не распространяются на деятельность расположенных на территории Ульяновской области территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих безопасность личности, общества и. государства, органов судебной системы Российской Федерации, прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, а также органов, осуществляющих полномочия в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, на деятельность организаций оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, организаций, входящих в состав Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", организаций, осуществляющих работу по государственному заказу, а также организаций электронно-технической отрасли, обеспечивающих деятельность указанных организаций, организаций социального обслуживания населения и иных организаций, определённых Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области (далее - Штаб) по результатам рассмотрения обращений работодателей.";

б) подпункт 1 подпункта 7.4 изложить в следующей редакции:

"1) о количестве работников, переведённых на дистанционный режим работы, включая сведения об общем количестве работников, численности работников в возрасте старше 60 лет, а также лиц, имеющих хронические заболевания и заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему указу (далее - лица группы риска), работников, находящихся в отпусках, а также о вакцинированных работниках в порядке, утверждённом Правительством Ульяновской области;";

3) в пункте 8:

а) подпункт 8.13 изложить в следующей редакции:

"8.13. В период с 31 января по 7 февраля 2022 года:

8.13.1. Осуществлять работу образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, за исключением проведения мероприятий, предусмотренных правовыми актами федеральных органов исполнительной власти.

8.13.2. Осуществлять реализацию образовательных программ среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, за исключением организации практической подготовки обучающихся по образовательным программам среднего профессионального медицинского образования.";

б) дополнить подпунктом 8.14 следующего содержания:

"8.14. Рекомендовать руководителям организаций высшего образования, расположенных на территории Ульяновской области, с 31 января 2022 года принять меры по организации образовательной деятельности с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.".

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор области А.Ю.Русских



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