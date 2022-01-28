Умер легендарный сыщик СССР Игорь Кожевников

Ушел из жизни бывший заместитель министра внутренних дел по следствию СССР и Российской Федерации генерал-полковник юстиции Игорь Николаевич Кожевников. Умер он после тяжелой и продолжительной болезни.

Игорь Николаевич долгие годы был уникальным следователем и руководителем следствия в МВД СССР и РФ. Он сумел, благодаря своему таланту, проницательному уму, нестандартному мышлению, способствовать раскрытию тысячи сложных и громких преступлений. Последние годы Игорь Николаевич активно поддерживал деятельность Российской секции Международной полицейской ассоциации (МПА), участвовал в ее мероприятиях, давал экспертные заключения по расследованию и раскрытию преступлений за рубежом.

Президент Российской секции МПА генерал-лейтенант Юрий Жданов рассказал, что в его жизни Игорь Кожевников сыграл особую роль, поддержав его назначение на должность начальника Московской академии МВД России. Именно Кожевников принимал активное участие в развитии следственного факультета самого крупного высшего учебного заведения МВД, активно содействовал в укреплении материальной базы кафедры криминалистики. О нем навсегда останется светлая память.