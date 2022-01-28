В 2021 году ФАС сэкономила гражданам 5,6 млрд рублей на оплате "коммуналки"

В 2021 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) издала 49 приказов об отмене тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 34 регионах, сообщил глава ведомства Максим Шаскольский председателю правительства.

"Из тарифов исключено 5 миллиардов 600 миллионов рублей. Эта работа приводит к реальной экономии средств граждан и предприятий", - подчеркнул он.

Во многих регионах снижены тарифы на вывоз мусора, рассказал Шаскольский. В Белгородской и Омской областях - на 6 процентов, в Ульяновской - на 4,5 процента.