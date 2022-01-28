В ЦБ ожидают приток средств граждан на вклады

Объем средств российских граждан в банках в 2022 году может увеличиться на 7-10%. Об этом заявил на пресс-конференции глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

По мнению Данилова, главной причиной роста интереса ко вкладам станет увеличившаяся доходность по ним. "Плюс, люди все-таки увидели и, возможно, где-то даже обожглись, на инвестициях в альтернативные инструменты: облигации и акции. Рынок волатильный", - констатировал Данилов.

По данным Банка России, в 2021 году объем средств населения в российских банках составил 5,7%, он увеличился до 34,7 трлн рублей.

По итогам второй декады января средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 российских банках, по данным ЦБ, составила 7,7%. Ровно год назад тот же показатель составлял 4,49%. Рост доходностей по вкладам связан с увеличением ключевой ставки ЦБ: с весны 2021 года она была повышена с 4,25% до текущих 8,5% годовых на фоне ускоренного роста потребительских цен. Инфляция в 2021 году составила, по данным Росстата, 8,4%.