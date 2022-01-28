В ФАС рассказали, как биржевая торговля древесиной скажется на лесной отрасли

Биржевая торговля древесиной направлена на декриминализацию лесной отрасли и позволит повысить прозрачность этой сферы бизнеса. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службы.

В ведомстве напомнили, что проект "дорожной карты" развития биржевой торговли на 2022-2025 годы разработан в соответствии с Национальным планом развития конкуренции. Кроме того, с 1 января 2022 года древесина, которая заготовлена государственными или муниципальными учреждениями ("лесхозы"), должна быть реализована на биржевых торгах. Согласно поправкам в постановление правительства, коммерческие предприятия лесной отрасли обязаны регистрировать внебиржевые сделки. Штрафы за не регистрацию сделки составляют 300-500 тысяч рублей.

"На биржевых торгах реализуется товар в соответствии со спецификацией, которая отвечает требованиям законодательства и ГОСТ. Смешение сорта недопустимо на биржевых торгах. Биржевая торговля является одним из механизмов реализации древесины и не приведет к ухудшению ситуации с инвестиционными проектами", - отметили в пресс-службе ФАС.

В ведомстве также подчеркнули, что биржевая торговля не коснется древесины, реализуемой населению. "В законодательстве указано, что лес для нужд физических лиц будет по-прежнему продаваться напрямую. Таким образом, граждане будут полностью обеспечены древесиной для их нужд", - пояснили в ФАС.