В Японии мужчина ранил двух медиков и взял в заложники врача

Полиция японской префектуры Сайтама в пятницу утром задержала мужчину, который накануне ранил двух медработников, а также продержал всю ночь в заложниках врача. Об этом сообщает телеканал NHK.

Инцидент произошел в четверг вечером в городе Фудзимино. Медработники прибыли к мужчине домой, чтобы справиться о его состоянии и выразить соболезнования в связи с недавней смертью одного из родственников, пишет ТАСС.

Пока неизвестно, что стало причиной конфликта. По данным полиции, врач-терапевт получил огнестрельное ранение и был госпитализирован, а медбрату мужчина прыснул в лицо из перцового баллончика. Всю ночь полицейские вели по телефону переговоры с мужчиной, каких-либо требований он не выдвигал.

В связи с происшествием из окрестных домов было эвакуировано около 100 человек. Расположенные рядом школы приняли решение объявить для своих учащихся выходной.