В Италии на аукционе продали историческую листовку "Красных Бригад"

Официальное "Коммюнике №1" итальянской подпольной леворадикальной организации "Красные Бригады", в котором они берут на себя ответственность за похищение влиятельного политика Альдо Моро, ушло с молотка римского аукционного дома за 33 тысячи евро при начальной цене в 600 евро. Покупатель листовки предпочел остаться анонимным.

"В четверг, 16 марта 1978 года, вооруженная группа "Красных бригад" захватила и заключила в народную тюрьму Альдо Моро, президента партии христианских демократов. Его вооруженная охрана, состоящая из пяти агентов пресловутого спецназа, была полностью уничтожена". Именно этими словами начинается листовка, найденная в одном из римских подземных переходов спустя 48 часов после нападения боевиков на кортеж Моро. Через 55 дней тело политика было обнаружено в машине на улочке в центре Рима на полпути между штаб-квартирами партий христианских демократов и коммунистов. Похищение, а затем и убийство бывшего премьер-министра Альдо Моро - самое громкое преступление "Красных Бригад", много лет терроризировавших Италию под лозунгами классовой справедливости и борьбы с империализмом.

Продажа исторического документа на аукционе спровоцировала волну критики в итальянском обществе, до сих пор достаточно остро воспринимающем события тех дней. Марио Калабрези, сын полицейского, погибшего от рук другой левой экстремистской группировки написал в своих соцсетях, что такие вещи "нельзя продавать, покупать и коллекционировать - они покрыты кровью".

Каким образом исторический документ попал в аукционный дом - неизвестно. Возможно, он когда-то оказался в руках случайного человека, который решил сейчас подзаработать. А может, на торги его выставил и непосредственно участник тех событий. Сейчас уникальным лотом и обстоятельствами его попадания в продажу занимаются следователи подразделения по борьбе с терроризмом. В итальянских архивах хранится 41 экземпляр "Коммюнике №1", и пока не ясно, идет ли речь о новой ранее неизвестной копии, или же о пропавшем из архива документе.

Ранее в продажу уже поступали бумаги "Красных Бригад", например, в 2012 году за 17 тысяч евро было продано 17 листовок, в том числе "Коммюнике №6", в котором "бригадисты" приговорили Моро к смерти. Тогда документы приобрел миланский библиотечный фонд.