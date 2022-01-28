В Малайзии хотят полностью запретить продажу сигарет рожденным после 2005 года

Власти Малайзии планируют полностью запретить продажу сигарет и табачных изделий лицам, рожденным после 2005 года. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Хайри Джамалуддин.

Он выразил надежду, что Малайзия, как и некоторые государства Западно-Тихоокеанского региона, уже в этом году примет закон, который позволит избавить целое поколение от курения, пишет ТАСС, ссылаясь на портал Malaysiakini.

Джамалуддин добавил, что болезни, вызываемые курением, являются основной причиной смертей в Малайзии. Так, всего в прошлом году в стране было зафиксировано около 31 тысячи летальных исходов. При этом, от последствий табакокурения скончались около 27,2 тысячи человек.

Как отмечают местные СМИ, новый закон предполагает постепенное повышение возрастных ограничений на приобретение табачной продукции.