В Минцифре раскритиковали возможность запрета криптовалют

Минцифры вместе с основными ассоциациями и объединениями ИТ-отрасли проанализировали международную практику регулирования криптовалют и их влияние на IT-индустрию. Как считают в ведомстве, ограничения негативно отразятся на развитии отрасли и росте профессиональных кадров.

Как отметили в Минцифре, не ставится под сомнение необходимость реагировать на риски, связанные с использованием криптовалют для финансирования различного криминала.

В то же время, индустрия блокчейна и решений на нем является одной из самых быстрорастущих в отрасли. А возможности самой технологии блокчейн значительно шире - это переход на смарт-контракты и многое другое. Таким образом, по словам главы Минцифры Максута Шадаева, введение любых ограничений на выпуск и обращение криптовалют приведет к тому, что индустрия блокчейн-решений внутри страны перестанет развиваться.

"Любое регуляторное ограничение в этой части приведет к оттоку профильных специалистов в другие страны. В условиях, когда Президентом и Правительством созданы серьезные условия для развития национальных разработчиков ПО, введение запрета на обращение криптовалют не укладывается в общие рамки проводимой политики по поддержке отрасли", - заявил Шадаев.

В Минцифры предложили отрегулировать рынок выпуска и оборота криптовалют, принять нормы, которые обеспечат его прозрачность и снизят риски для добросовестных инвесторов.

Ранее стало известно, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил "дорожную карту" по регулированию криптовалютной отрасли.