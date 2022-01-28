В мире 1,8 млрд активных устройств Apple

Генеральный директор Apple Тим Кук во время звонка, посвященного финансовым результатам компании, заявил, что в мире насчитывается 1,8 млрд активных устройств компании. Год назад эта цифра была 1,65 млрд.

Глава Apple не стал уточнять долю каждого конкретного устройства, но заявил, что подавляющее большинство из них составляет iPhone. Кроме того, цифра в 1,8 млрд не учитывает такие девайсы, как старые iPod и т.д.

По прогнозам аналитиков, в 2023 году доля "яблочных" устройств в мире составит более 2 млрд.