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В мире 1,8 млрд активных устройств Apple

Текст:   Иван Черноусов
28.01.2022,  
17:29
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Генеральный директор Apple Тим Кук во время звонка, посвященного финансовым результатам компании, заявил, что в мире насчитывается 1,8 млрд активных устройств компании. Год назад эта цифра была 1,65 млрд.

Фото: apple.com
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Глава Apple не стал уточнять долю каждого конкретного устройства, но заявил, что подавляющее большинство из них составляет iPhone. Кроме того, цифра в 1,8 млрд не учитывает такие девайсы, как старые iPod и т.д.

По прогнозам аналитиков, в 2023 году доля "яблочных" устройств в мире составит более 2 млрд.