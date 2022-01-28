В Париже представили интерактивную карту русского кладбища Сент-Женевьев-де-Буа

Электронную энциклопедию русского кладбища Сент-Женевьев-де-Буа и интерактивную карту некрополя представили в Русском доме науки и культуры в Париже.

По словам главы Комитета по уходу за русскими православными захоронениями в Сент-Женевьев-де-Буа Николая Лопухина, на так называемым русском каре кладбища сейчас "5 тысяч захоронений, где покоится более 12 тысяч соотечественников, и память о них должна быть сохранена".

Новый ресурс содержит фото- и видеоматериалы, посвященные русской эмиграции и появлению в 1920-х годах некрополя в 30 километрах от Парижа.

"Это настоящая электронная энциклопедия о самом большом русском кладбище во Франции, - подчеркнул, открывая презентацию базы данных, глава Русского дома науки и культуры в Париже Константин Волков. - Для того, чтобы такой ресурс был запущен, была проделана большая и кропотливая работа".

Волков сообщил, что представление энциклопедии посвящено автору идеи создания ресурса, хранительнице главного русского некрополя во Франции Татьяне Шамшевой, которая недавно скончалась в возрасте 95 лет. Больше 50 лет дочь русских эмигрантов занималась поддержанием состояния захоронений, вкладывала в это дело всю душу.

"Мы хотели сделать этот ресурс открытым, чтобы люди могли наполнять его знаниями, которые хранятся в семьях и передаются из поколения в поколение", - рассказал Волков.

В 2022 году отмечается столетие окончательного завершения Гражданской войны, разделившей Россию на "красных" и "белых", напомнил исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский. "Именно с этой Гражданской войны возник феномен "Русские без России", и многие-многие люди были вынуждены навсегда оставить Родину, - сказал он. - Это такая трагедия, которая никогда не должна повториться. А что способно объединить нацию и народ? Мне кажется, в том числе, способна объединять память о таких событиях и о людях, которые в них участвовали и несли каждый со своей стороны идеи о том, что Россия должна жить и развиваться. Погост, кладбище - это как раз то место, где об этом хочется размышлять".

По фамилиям людей, которые похоронены на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа можно изучать российскую историю. "Я знаю, что многие россияне, приезжая в Париж, посещают некрополь, поскольку это неоценимая часть наследия России, - подчеркнул историк. - Причем это наследие обеспечивает неразрывную связь между Россией и Францией - страной, которая приютила тысячи и тысячи наших соотечественников после Октябрьской революции 1917 года и последовавшей за ней Гражданской войны".

Исполнительный директор фонда "История Отечества" сообщил, что в России большое число историков, которые занимаются изучением русской эмиграции, есть авторитетные организации и отдельные специалисты по истории Гражданской войны. По его словам, все они готовы помогать новому ресурсу собирать достоверную информацию о тех, кто нашел вечный покой в Сент-Женевьев-де-Буа.

Справка "РГ"

Первые захоронения соотечественников Сент-Женевьев-де-Буа были осуществлены в 20-х годах прошлого столетия. Среди погребенных в некрополе писатель Иван Бунин, художник Константин Коровин, легендарный ветеран Иностранного легиона, французский генерал Зиновий Пешков - приемный сын и крестник Максима Горького, поэт и драматург Александр Галич, писатель Виктор Некрасов, артист балета Рудольф Нуреев. Здесь же находится кенотаф княгини Веры Оболенской, героини французского Сопротивления, казненной нацистами в августе 1944 года.