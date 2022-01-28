В ПФР рассказали, как установить кодовое слово для обращений в фонд

Для того чтобы получить интересующую информацию о пенсиях, пособиях и иных выплатах, идущих через ПФР, не обязательно лично посещать клиентские службы Пенсионного фонда. Наоборот, в период очередного всплеска коронавирусной инфекции нужно минимизировать посещение общественных мест. Консультацию можно получить и по телефону.

Для консультации по телефону клиентской службы регионального отделения Пенсионного фонда нужно сначала получить кодовое слово. При звонке в клиентскую службу ПФР надо будет назвать придуманное кодовое слово, ФИО и номер СНИЛС.

Как получить это кодовое слово, на своей странице во "ВКонтакте" рассказали специалисты Пенсионного фонда России.

Кодовое слово можно получить двумя способами. Можно подать заявление в любую клиентскую службу ПФР лично или через представителя.

Также можно зайти в личный кабинет на сайте ПФР, в разделе "Настройки идентификации личности посредством телефонной связи" выбрать опцию "Подать заявление об использовании кодового слова для идентификации личности" и указать кодовое слово.

При этом, как поясняют в ПФР, кодовым словом может быть любая комбинация из букв и (или) цифр, слова или словосочетания. Главное, чтобы эта комбинация быстро не забылась. В крайнем случае кодовое слово можно будет заменить.

Также большинство услуг ПФР можно получить дистанционно через личный кабинет на сайте фонда. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг.