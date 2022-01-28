В прошлом году в России установили 69 "военных" рекордов

Минобороны России сообщило, что по итогам 2021 года в Книгу рекордов Вооруженных сил РФ включили 69 новых выдающихся достижений.

Наиболее масштабным достижением прошлого года в минобороны признали первое в мире десантирование парашютным способом медицинской воинской части в полном составе с техникой и оборудованием. Оно, напомним, состоялось в августе 2021-го. К экспериментальному учению в Костромской и Ивановской областях, которое командование ВДВ организовало по поручению министра обороны Сергея Шойгу, тогда привлекли личный состав мобильного госпиталя 98-й Ивановской десантной дивизии.

В этой уникальной операции задействовали 17 бортов. Преодолев чуть более 100 километров, самолеты Ил-76 за 30 минут успешно десантировали на площадку приземления "Будихино" в Костромской области около 160 военнослужащих медицинского персонала госпиталя, 14 единиц бронетанковой и автомобильной техники и 25 платформ П-7 с грузами. 24 платформы - с медицинским имуществом и оборудованием. Одну - с продовольствием. После десантирования и сбора на площадке приземления в поле развернули пневмокаркасные палатки основных функциональных подразделений аэромобильного госпиталя.

Согласно статистике, более 60 процентов "военных" рекордов солдаты и офицеры установили на занятиях по боевой подготовке и на международных армейских играх. Еще 40 процентов рекордов-2021 приходятся на прекрасно выполненные военными специальные задачи.

Скажем, в ходе прошлогодней экспедиции на остров Александры архипелага Земля Франца-Иосифа они установили 7 рекордов. Среди них - оборудование ледового аэродрома на местности, расположенной выше 80-го градуса северной широты. А еще - первая в мире высадка парашютным способом группы спасателей в открытое море в северных широтах с помощью малого морского десантируемого комплекса. В Книгу военных рекордов также попали полеты истребителей в район Северного полюса с его пересечением.

Справка "РГ"

Книга рекордов Вооруженных сил РФ - справочное издание, куда включены наиболее выдающиеся достижения военнослужащих и подразделений Российской армии. Туда, в частности, помещают имена победителей крупных соревнований, конкурсов и олимпиад. А также фамилии людей, внесших значимый вклад в военную науку, достигших наилучших результатов на учениях и международных армейских играх.