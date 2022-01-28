В Совфеде рассказали о сроках объединения ПФР и ФСС

Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования могут преобразовать в Единый социальный фонд с 1 января 2023 года, при этом переходный период не скажется на их деятельности. Об этом сообщила председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

"Данная модель сможет вступить в силу с 1 января 2023 года. Сейчас мы находимся в переходном периоде", - сказала Святенко РИА Новости.

По мнению сенатора, объединение фондов не приведет к тому, что "будут проблемы, связанные с новациями".

В результате объединения фондов сократится управленческий аппарат, будут оптимизированы их расходы, но при этом сохранится человеческий капитал, подчеркнула Святенко.