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28.01.2022 00:46
Рубрика: В мире

Вашингтон направит на Украину новый пакет военной помощи

В рамках очередного пакета военной помощи Киеву США направят как оборонительные, так и наступательные средства, заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

Постпредство РФ при ООН заявило о наводнившем Украину оружии США и НАТО

"Мы сейчас готовим новый пакет помощи. В него будут входить как оборонительные, так и наступательные средства", - передает ТАСС его слова.

О каких конкретно видах вооружения идет речь, Кирби при этом не стал уточнять.

Напомним, что ранее Вашингтон регулярно выделял Киеву значительные средства на переоснащение своих вооруженных сил.

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