Вильфанд рассказал, стоит ли ждать раннюю весну

Да и снега в этом году уж очень много. Причем не только в тех регионах, где он традиционно выпадает, но и на юге. В Краснодаре 40-сантиметровые сугробы - нонсенс. Там поколения выросли, которые ни разу в жизни не видели такого количества снега.
Так, может, померзли и хватит? Стоит ли ждать в этом году раннюю весну?
"Если в течение одного десятилетия подмечается какая-то закономерность и формулируется какой-то вывод, то не исключено, что он будет ошибочным. Например, могу привести данные о температуре в Норвежском море и погоде в Скандинавии. На основе наблюдений в течение первых 10 лет получились одни данные, а наблюдения в течение следующей десятилетки эти данные опровергли. И даже 30-летней выборки оказалось мало, чтобы установить устойчивую тенденцию. Поэтому говорить о том, что если зима началась раньше и с холодов, то она и быстрее закончится, - не научно", - подчеркнул в беседе с корреспондентом "Российской газеты" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В то же время он отметил, что декабрь 2021 года действительно оказался холоднее обычного. А вот январь 2022 года на 3,5-4 градуса может оказаться выше нормы (если учитывать, что это самый холодный месяц в России).
Февраль, скорее всего, может оказаться чуть теплее и в пределах климатической нормы в отдельных регионах.
Но, судя по высоте сугробов, ждать быстрого таяния снега не приходится. Когда сойдет снежный покров, можно будет спрогнозировать не ранее середины марта, подчеркнул Вильфанд.