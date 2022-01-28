Вильфанд рассказал, стоит ли ждать раннюю весну

Синоптики признают: зима в этом году нестандартная. Там, где в декабре сильных морозов не должно было еще быть (в частности, в центральной России), они как раз свирепствовали. Не слишком, правда, долго, но померзнуть пришлось. А в Сибири, где сейчас должны трещать 30-40-градусные морозы, наоборот, аномально тепло - на 10-15 градусов выше нормы.

Да и снега в этом году уж очень много. Причем не только в тех регионах, где он традиционно выпадает, но и на юге. В Краснодаре 40-сантиметровые сугробы - нонсенс. Там поколения выросли, которые ни разу в жизни не видели такого количества снега.

Так, может, померзли и хватит? Стоит ли ждать в этом году раннюю весну?

"Если в течение одного десятилетия подмечается какая-то закономерность и формулируется какой-то вывод, то не исключено, что он будет ошибочным. Например, могу привести данные о температуре в Норвежском море и погоде в Скандинавии. На основе наблюдений в течение первых 10 лет получились одни данные, а наблюдения в течение следующей десятилетки эти данные опровергли. И даже 30-летней выборки оказалось мало, чтобы установить устойчивую тенденцию. Поэтому говорить о том, что если зима началась раньше и с холодов, то она и быстрее закончится, - не научно", - подчеркнул в беседе с корреспондентом "Российской газеты" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В то же время он отметил, что декабрь 2021 года действительно оказался холоднее обычного. А вот январь 2022 года на 3,5-4 градуса может оказаться выше нормы (если учитывать, что это самый холодный месяц в России).

Февраль, скорее всего, может оказаться чуть теплее и в пределах климатической нормы в отдельных регионах.

Но, судя по высоте сугробов, ждать быстрого таяния снега не приходится. Когда сойдет снежный покров, можно будет спрогнозировать не ранее середины марта, подчеркнул Вильфанд.