Новости

Автобус с пассажирами опрокинулся на юге Красноярского края 04:46
Эксперт Руженцова: Заболеваемость COVID-19 среди детей выросла в 14 раз 04:45
Депутат Бундестага: Антироссийские санкции ударят по тем, кто их ввел 04:35
В Приморье студентов-медиков мобилизуют на борьбу с "омикроном" 04:30
Под Хабаровском бездомная собака напала на 11-летнюю девочку 04:25
Власти Бельгии с 28 января смягчат коронавирусные ограничения 03:55
Диетолог Зеленцова посоветовала для похудения кокосовое масло 03:35
Постпред РФ при ООН: США не справляются с борьбой с терроризмом в Сирии 03:09
В Японии мужчина ранил двух медиков и взял в заложники врача 02:42
Врач Водовозов: "Омикрон" редко вызывает проблемы с дыханием и обонянием 02:25
Маск раскритиковал Байдена после его слов об электромобилях 02:11
Антонов заявил о попытках ряда стран исказить правду о Второй мировой войне 01:40
Илон Маск потерял более 21 млрд долларов из-за падения котировок акций 01:15
Вашингтон направит на Украину новый пакет военной помощи 00:46
Лидеры Индии и стран Центральной Азии договорились о всеобъемлющем сотрудничестве 00:43
Россияне готовы доплачивать за энергоэффективные квартиры 00:26
Из Москвы отправился турпоезд "Крымский вояж" 27.01.2022
"Ференцварош" уступил в первом матче под руководством Черчесова 27.01.2022
Большинство врачей готовы лечить пациентов удаленно 27.01.2022
Гололед в столице задержится как минимум до вечера субботы 27.01.2022
Врач Роспотребнадзора: Иммунитет после "омикрона" вряд ли защитит от других штаммов 27.01.2022
Десантники совершат лыжный марш к 80-летию Вяземской воздушно-десантной операции 27.01.2022
Глава погранслужбы Киргизии заявил о стягивании к границе сил Таджикистана 27.01.2022
Названы города, где семьям легче выплачивать ипотеку 27.01.2022
В Киеве полуголая активистка Femen протестовала против военного призыва женщин 27.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
28.01.2022 03:55
Рубрика: В мире

Власти Бельгии с 28 января смягчат коронавирусные ограничения

Фото: JONAS ROOSENS / Belga / AFP Фото: JONAS ROOSENS / Belga / AFP
Фото: JONAS ROOSENS / Belga / AFP

Бельгия смягчает коронавирусные ограничения и вводит новый механизм оценки эпидемиологической ситуации в стране. Такое решение ранее было принято на совещании федерального правительства и региональных властей.

В Бельгии вводят новый дизайн паспортов с картинками из комиксов

С 28 января вновь разрешены массовые мероприятия в помещениях, возобновляют работу центры боулинга, бильярдные, казино, болельщики смогут вернуться на стадионы. Под запретом пока останутся только дискотеки, передают РИА Новости. Работа ресторанов и кафе продлевается до полуночи. В помещениях маски остаются обязательными.

С пятницы в Бельгии также вступает в силу коронавирусный барометр - специальный механизм, который позволяет вводить или отменять ограничительные меры. У барометра трехцветная шкала. Желтый цвет - опасности перегрузки системы здравоохранения нет. Оранжевый указывает на возрастающее давление на систему здравоохранения и необходимость вмешательства властей. Красный цвет - высокий риск перегрузки системы здравоохранения. Критериями для определения эпидемиологической ситуации станут данные о госпитализациях, заполняемости отделений, распространении вируса.

По данным властей, сейчас в Бельгии преобладает штамм "омикрон". В среднем более 300 человек ежедневно попадают в больницы с коронавирусом.

В мире Европа Бельгия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Постпред РФ при ООН: США не справляются с борьбой с терроризмом в Сирии
Антонов заявил о попытках ряда стран исказить правду о Второй мировой войне
ОДКБ призвала Таджикистан и Киргизию прекратить огонь на границе
МИД РФ: Мысль о войне между Россией и Украиной неприемлема
Врач Водовозов: "Омикрон" редко вызывает проблемы с дыханием и обонянием
Центр "Вектор" оценил опасность выявленного в ЮАР коронавируса
Призыв группы немецких экспертов к нормализации отношений с РФ нашел поддержку