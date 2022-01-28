Власти Бельгии с 28 января смягчат коронавирусные ограничения

Бельгия смягчает коронавирусные ограничения и вводит новый механизм оценки эпидемиологической ситуации в стране. Такое решение ранее было принято на совещании федерального правительства и региональных властей.

С 28 января вновь разрешены массовые мероприятия в помещениях, возобновляют работу центры боулинга, бильярдные, казино, болельщики смогут вернуться на стадионы. Под запретом пока останутся только дискотеки, передают РИА Новости. Работа ресторанов и кафе продлевается до полуночи. В помещениях маски остаются обязательными.

С пятницы в Бельгии также вступает в силу коронавирусный барометр - специальный механизм, который позволяет вводить или отменять ограничительные меры. У барометра трехцветная шкала. Желтый цвет - опасности перегрузки системы здравоохранения нет. Оранжевый указывает на возрастающее давление на систему здравоохранения и необходимость вмешательства властей. Красный цвет - высокий риск перегрузки системы здравоохранения. Критериями для определения эпидемиологической ситуации станут данные о госпитализациях, заполняемости отделений, распространении вируса.

По данным властей, сейчас в Бельгии преобладает штамм "омикрон". В среднем более 300 человек ежедневно попадают в больницы с коронавирусом.