Володин: На Украине прекрасно знают - Россия с ней воевать не будет

Власти Украины прекрасно знают - Россия с ней воевать не собирается. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявления председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Ранее тот подчеркнул, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует откликнуться на предложение главы МИД РФ Сергея Лаврова приехать в Россию и обсудить нормализацию двусторонних отношений между Москвой и Киевом. К диалогу с РФ он призвал и коллег из Рады. Этот путь куда продуктивнее, чем говорить о войне и просить западных партнеров усиливать санкции против России, сказал украинский депутат в эфире телеканала "Россия-24".

Володин в своем Telegram-канале пояснил, что ответ, почему в Киеве не выбирают такой путь, прост. "Не едут, потому что прекрасно знают - Россия с Украиной воевать не будет", - заявил он, напомнив, что в подтверждение этого сегодня в очередной раз высказался Сергей Лавров.

"Но это не устраивает Вашингтон, который делает все, чтобы столкнуть друг с другом наши государства", - добавил спикер ГД.

Володин также напомнил заявление президента России Владимира Путина о том, что "Россия никогда не была и не будет "анти-Украиной".

По словам спикера, почти все проблемы на Украине из-за отсутствия национально ориентированных элит. "Президент Зеленский, как и его предшественники, думает об одном: как удержаться в кресле", - констатировал он.

Парламентарий напомнил цитату из повести Николая Гоголя "Тарас Бульба":

"Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?"

"России и Украине нужен мир, - резюмировал он. - США и странам Европы не нужна ядерная война".

Володин призвал депутатов Верховной Рады осознать ответственность перед народом и поддержать предложение Виктора Медведчука о диалоге с РФ.