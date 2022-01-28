Второй сезон комедийного сериала Евгения Кулика "Два" выходит 9 февраля

Новые приключения невезучих сантехников Лехи и Жеки ждут зрителей онлайн-кинотеатра Kion уже 9 февраля. Именно в этот день выходит второй сезон сериала "Два". В первом сезоне незадачливые друзья предпринимали бесконечные попытки легко разбогатеть и нарвались на большие неприятности. Во втором сезоне ставки выросли - теперь героям необходимо вернуть огромный долг. Создатели говорят, что если первый сезон проекта был похож на скетчком, то у второго - более сериальная структура. Главные роли исполняют актеры-комики Евгений Кулик и Алексей Кривеня. Проект совместного производства Kulik Production и Kion.

События второго сезона продолжаются ровно там, где оказались герои в конце первого - в логове бандита Мамона и его банды, где персонажам угрожают и обещают сохранить жизнь лишь в том случае, если за нее будет выплачена приличная сумма в несколько миллионов рублей.

Заключив сделку с бандитами, Леха и Жека возвращаются к привычному поиску способов быстро сорвать куш. Разве что теперь им некуда отступать - под угрозой находятся не только они сами, но и их семьи. Еще и время поджимает, ведь Мамон дал весьма скромный срок для сбора денег - одну неделю. За семь дней Леха и Жека должны выйти сухими из вод: выплатить обещанную сумму криминальным авторитетам и наладить семейные отношения.

Однако во время новых похождений сантехников удача - не на стороне героев. К бандитам, которые следят за каждым шагом Лехи и Жеки, добавляются и другие осложняющие их жизнь обстоятельства. Кроме того, после событий первого сезона под угрозой семейная жизнь Лехи. Его жена Тамара, сотрудница правоохранительных органов, полностью разочаровалась в супруге и не верит ни одному его слову. Дружба горе-сантехников столкнется с новыми испытаниями.

Прямая речь

Евгений Кулик, блогер, актер и шоураннер:

"Если в первом сезоне зрители познакомились с героями, то во втором им предстоит пройти с ними опасный путь. Второй сезон проекта "Два" - история о том, как ради любви и дружбы двое простых ребят готовы раздолбать всё и вся!"

Алексей Кривеня, актер:

"Во втором сезоне мой герой станет сильнее. Начнется новый виток дружеских отношений. У героев появятся проблемы, из которых они должны будут выбраться. Это не просто попадание в глупые ситуации, а попытка решить трудную жизненную ситуацию".