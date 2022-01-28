Второй сезон комедийного сериала Евгения Кулика "Два" выходит 9 февраля

Новости

Лавров: Новая встреча с США по урегулированию кризиса пройдет в течение 2 недель 11:28
Лавров: В ответах США на предложения России есть рациональные зерна 11:24
Daily Star назвал подлодку "Белгород" убийцей городов 11:21
Пистолеты "Удав" с глушителем начнут поступать в войска в 2023 году 11:20
"Газпром" в 2021 году поставил в Турцию по "Голубому потоку" рекордный объем газа 11:14
Названы города, где легче всего продать жилье 11:06
Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу 10:53
CNN: Переговоры Байдена и Зеленского прошли неудачно 10:51
Серийные поставки ударных дронов "Сириус" начнутся в 2023 году 10:49
Премьер Швеции отказалась созвать оборонный комитет из-за Украины 10:33
Чукотские семьи получат миллион за рождение двойни 10:32
Опрос Gallup и Ромир: Треть населения Земли позитивно воспринимает политику России 10:31
"Горбачев" откроет в Нижнем Новгороде региональную программу "Золотой Маски" 10:26
Видео: F-35 врезался в авианосец США 10:24
Томские врачи назвали противопоказания к вакцинации у подростков 10:23
Депутат предложил снизить тарифы на перевозку детей в такси 10:21
В Тверской области пропал первоклассник 10:09
Медведев: В России нет предпосылок для событий, произошедших в Казахстане 10:04
Медведев: События в Казахстане стали неожиданными и в известной степени ожидаемыми 10:02
Медведев назвал недостаточным уровень интеграции России и Беларуси 10:00
Трутнев рассказал о ходе реализации инвестпроектов на Сахалине 09:49
В московском метро выявили более 7 тысяч пассажиров без масок 09:48
Видео: Корабли Черноморского флота поразили воздушные и морские цели 09:48
В России появилась новая схема мошенничества с обнулением счета на карте 09:34
Панарин обошел Буре по передачам в НХЛ 09:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
28.01.2022 10:00
Рубрика: Культура

Второй сезон комедийного сериала Евгения Кулика "Два" выходит 9 февраля

Текст: Сусанна Альперина
Новые приключения невезучих сантехников Лехи и Жеки ждут зрителей онлайн-кинотеатра Kion уже 9 февраля. Именно в этот день выходит второй сезон сериала "Два". В первом сезоне незадачливые друзья предпринимали бесконечные попытки легко разбогатеть и нарвались на большие неприятности. Во втором сезоне ставки выросли - теперь героям необходимо вернуть огромный долг. Создатели говорят, что если первый сезон проекта был похож на скетчком, то у второго - более сериальная структура. Главные роли исполняют актеры-комики Евгений Кулик и Алексей Кривеня. Проект совместного производства Kulik Production и Kion.

События второго сезона продолжаются ровно там, где оказались герои в конце первого - в логове бандита Мамона и его банды, где персонажам угрожают и обещают сохранить жизнь лишь в том случае, если за нее будет выплачена приличная сумма в несколько миллионов рублей.

Фото: Видеосервис START
Российских зрителей ждет более 400 новых сериалов в 2022 году

Заключив сделку с бандитами, Леха и Жека возвращаются к привычному поиску способов быстро сорвать куш. Разве что теперь им некуда отступать - под угрозой находятся не только они сами, но и их семьи. Еще и время поджимает, ведь Мамон дал весьма скромный срок для сбора денег - одну неделю. За семь дней Леха и Жека должны выйти сухими из вод: выплатить обещанную сумму криминальным авторитетам и наладить семейные отношения.

Однако во время новых похождений сантехников удача - не на стороне героев. К бандитам, которые следят за каждым шагом Лехи и Жеки, добавляются и другие осложняющие их жизнь обстоятельства. Кроме того, после событий первого сезона под угрозой семейная жизнь Лехи. Его жена Тамара, сотрудница правоохранительных органов, полностью разочаровалась в супруге и не верит ни одному его слову. Дружба горе-сантехников столкнется с новыми испытаниями.

Прямая речь

Евгений Кулик, блогер, актер и шоураннер:

"Если в первом сезоне зрители познакомились с героями, то во втором им предстоит пройти с ними опасный путь. Второй сезон проекта "Два" - история о том, как ради любви и дружбы двое простых ребят готовы раздолбать всё и вся!"

Алексей Кривеня, актер:

"Во втором сезоне мой герой станет сильнее. Начнется новый виток дружеских отношений. У героев появятся проблемы, из которых они должны будут выбраться. Это не просто попадание в глупые ситуации, а попытка решить трудную жизненную ситуацию".

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Медведев назвал бедность ключевой проблемой России
Постпред РФ при ООН: США не справляются с борьбой с терроризмом в Сирии
Посол РФ в США Антонов заявил о попытках ряда стран исказить правду о Второй мировой
Врач Водовозов: "Омикрон" редко вызывает проблемы с дыханием и обонянием
В России появилась новая схема мошенничества с обнулением счета на карте
Эрмитаж возглавил медиарейтинг российских музеев
Кончаловский запустил новый проект "История от первого лица"