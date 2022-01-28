Выросло число пришедших в Россию международных брендов

Полтора десятка новых международных брендов вышло на российский рынок в 2021 году. В 2020 году их было 13, сообщает Knight Frank.

Однако это значительно ниже, чем несколько лет назад. Рекорд за последние десять лет был поставлен в 2014 году, когда в Россию пришли 68 международных брендов. В 2018 году число новых брендов сократилось до 23, а перед пандемией, в 2019 году, равнялось 26.

Половина новых брендов 2021 года представлена профилями "парфюмерия и косметика" и "одежда, обувь, белье". Доля брендов среднего и премиум ценового сегмента оказалась значительно выше предыдущих годов - 79%, тогда как доля брендов среднего-ниже среднего оказалась минимальной за последние 10 лет и составила всего 21%.

Страны происхождения брендов - США (три бренда), Франция, Италия, Швеция (по 2 бренда), а также Дания, Испания, Бельгия, Беларусь, Великобритания и Словакия.

Международные бренды, которые ранее работали на российском рынке онлайн или в розничных магазинах крупных сетевых игроков, сейчас стали активно выходить на рынок, открывая свои собственные офлайн-точки.