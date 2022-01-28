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28.01.2022 00:03
Рубрика: Власть

Что по силам местной власти

Текст: Валерий Выжутович (политический обозреватель)
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(8667)
Госдума приняла в первом чтении новую редакцию закона о местном самоуправлении (МСУ). Оно отныне встраивается в единую систему публичной власти и осуществляется в городских и муниципальных округах, а также внутригородских территориях городов федерального значения.

Предусматривается переход на одноуровневую систему МСУ с городскими и муниципальными округами (в их состав войдут нынешние городские и сельские поселения). Кроме того, усиливается ответственность глав муниципальных образований и местных администраций перед губернатором. Он может вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации за ненадлежащее исполнение или неисполнение переданных им полномочий. Губернатор наделяется правом единолично отбирать кандидатов в мэры (в случае их избрания местными советами) и самостоятельно отрешать их от должности.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Госдума одобрила проект об организации местного самоуправления

Законопроект вызвал критику со стороны парламентской оппозиции. Депутат от КПРФ Георгий Камнев заявил, что реформа "фактически уничтожает МСУ, превращая его в низовой уровень государственной власти, выхолащивая саму суть коллективистского начала общины". Член фракции "Справедливая Россия - За правду" Андрей Кузнецов сказал, что от этой реформы выиграют губернаторы, которые "смогут избавиться от протестов при реализации тех или иных проектов" - таких, например, как "мусорные полигоны, вырубка лесов и парков, захват озерной и речной инфраструктуры". Председатель Комитета по региональной политике и МСУ Алексей Диденко (ЛДПР) признал, что законопроект написан "очень качественно", но в нем "не отражена существенная и ключевая роль МСУ как общественно-политического института, как основы конституционного строя".

Это вечная тема - распределение полномочий между муниципалитетами и региональным центром. Жалобы на последнего временами рассматривает Конституционный суд (например, в 2015 году мэры многих городов жаловались, что их принуждают убирать бесхозные свалки с земель лесного фонда, и КС здесь вставал на сторону местных властей). Отказ нести ненадлежащие расходы мэры обосновывают ссылкой на ст. 19 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Там сказано, что финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, осуществляется только за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из соответствующих бюджетов. Но федеральная казна на такие субвенции не щедра, как известно. Как не секрет и то, что полномочия муниципалитетов не соответствуют их финансовым ресурсам. В условиях, когда бюджет в три раза меньше, чем государственные обязательства, обещать муниципальным властям широкую самостоятельность вообще не стоило. Требовалось одно из двух: либо увеличивать бюджет, либо урезать государственные обязательства перед населением. Догадываясь, к какому варианту может склониться правительство, депутаты Госдумы однажды подстраховались и приняли закон "О минимальных социальных стандартах". Чем запрограммировали совсем тупиковую ситуацию: сокращать социальные обязательства закон не велит, а сохранять их в неприкосновенности казна не позволяет.

Наблюдая за тем, как работает местное самоуправление, трудно отделаться от ощущения исторического дежавю. Ведь еще в 1864 году организация местного самоуправления была закреплена в России положением о земских учреждениях и городовым положением: земская и городская власть отделялись от государственной. Но спустя тридцать лет пришлось пересматривать эту практику по соображениям, изложенным в пояснительной записке к проекту нового земского положения, разработанного под руководством графа Толстого: "Главные причины существующего неустройства в земстве заключаются в обособленности земских учреждений от установлений правительственных... Отсюда происходит отсутствие единства и согласия в действиях правительственных и земских властей, а нередко и явный антагонизм между ними".

Этот самый антагонизм мы наблюдаем и в новейшей российской истории. Попытки преодолеть его предпринимаются уже не первый год. И на бумаге все выглядит превосходно. Муниципальным образованиям дается право собирать налоги, на собственные средства содержать полицию, школы, больницы... Но без внесения соответствующих поправок в Налоговый и Бюджетный кодексы муниципалитеты этих денег не увидят. Будет происходить постоянное столкновение их финансовой немощи с конституционно провозглашенной независимостью местной власти от государственной.

Рядовому обывателю безразлично, какая власть - муниципальная или государственная - обеспечивает его всем необходимым

Приобретя не обеспеченные местной казной полномочия и соразмерную им ответственность, мэры стали еще более уязвимы для критики со стороны населения. Рядовому обывателю решительно все равно, какая власть - муниципальная или государственная - обеспечивает его водой и теплом, поликлиникой и стадионом, кинозалом и автобусным маршрутом. Он территорию своего обитания на государство и муниципалитет не делит и не желает выслушивать объяснения мэра, что причина бытового и социального необустройства этой самой территории - скудный местный бюджет. Кстати, еще и поэтому многие регионы отказались от избрания мэров прямым голосованием. Пока муниципальная казна бедна, гражданам безразлично, избран городской глава или назначен.

С переходом на одноуровневую систему МСУ едва ли прибавится демократии в отношениях между муниципалитетом и региональным центром, но полномочия мэра хотя бы финансово укрепятся.

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