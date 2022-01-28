Задержанный фотограф вернулся из Каира благодаря Посольству РФ

Фотограф Арсений Котов, ранее задержанный правоохранителями в Каире после конфликта с местными жителями, вернулся в Россию.

Котов поблагодарил тех, кто помогал ему выбраться из сложившейся ситуации, особенно отметив содействие российского консульства. Ранее посольство направило в МИД Египта ноту в связи с его задержанием и оказало ему консульскую поддержку.

"Я наконец вернулся на Родину! Выражаю огромную благодарность всем, кто помог мне выбраться из этого ада! - написал фотограф на своей странице в Instagram. - Спасибо сотрудникам Российского консульства, которые помогли в донесении информации до египетских правоохранителей и оказывали мне всевозможную помощь. Вы очень классные ребята и я даже немного завидую вашей работе!"

Напомним, 26 января Арсений Котов на своей странице в Instagram сообщил, что во время фотопрогулки по Каиру, на него напали местные жители, завязалась потасовка. В результате он был задержан и доставлен в отделение полиции.