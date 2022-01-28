Завершен прием заявок на конкурсы историко-просветительских проектов в 2022 году

По итогам экспертизы фонд "История Отечества" в 2022 году планирует поддержать около 120 проектов. Среди них такие направления работы, как участие молодежи в археологических экспедициях, производство историко-просветительских видеороликов и онлайн-проектов, выставки, издание научно-популярных трудов, международные и всероссийские конференции.

В 2022 году на конкурсы подано 415 заявок. В ближайшее время их списки будут опубликованы на сайте фонда "История отечества".

Финансовая поддержка фонда "История Отечества" не является грантом, а представляет собой целевое финансирование на реализацию проекта по соответствующему направлению.

Оценка проектов осуществляется по 100-балльной шкале. Шанс получить материальную поддержку повышает наличие рекомендации регионального отделения Российского исторического общества (РИО). Однако местные структуры РИО могут рекомендовать на конкурс только один проект.

Справка "РГ"

В 2021 году на конкурсы проектов фонда "История Отечества" было подано 367 заявок.