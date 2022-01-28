Зеленский обвинил СМИ в нагнетании обстановки вокруг якобы "вторжения России"

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что СМИ нагнетают обстановку вокруг якобы готовящегося вторжения России и призвал население не поддаваться панике. Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами, которое транслировалось в Facebook.

"Ощущение такое из СМИ, что у нас война, ходят войска по дорогам, мобилизация, люди куда-то едут. Это не так. Нам не нужна эта паника", - заявил глава Украины.

Зеленский также добавил, что не видит эскалации ситуации на границе с Россией.