Женщина бросила ребенка в вольер с медведем в зоопарке Ташкента

Женщина сбросила девочку в вольер с медведем, который расположен в зоопарке столицы Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

"Сегодня, 28 января, около 12:00 неизвестно чем мотивированная молодая женщина на глазах у публики, сбросила маленькую девочку в вольер с медведем", - говорится в сообщении, текст которого приводит агентство ТАСС.

Отмечается, что ребенок получил травмы от падения, животное девочку не тронуло. Ей была оказана медицинская помощь. Правоохранительные органы начали расследование инцидента.