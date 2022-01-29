55% южнокорейцев начали "праздничную миграцию" перед Восточным Новым годом

1 февраля в Южной Корее, а также других странах региона отмечают один из крупнейших национальных праздников - Новый год по восточному (лунному) календарю. Так как в этот раз праздник наступает сразу после конца недели, то корейцы получили возможность устроить себе длинные выходные, которые продлятся пять дней - с субботы 29 января по среду 2 февраля.

В связи с этим вчера вечером и особенно с утра сегодняшнего дня началась массовая, "новогодняя миграция населения" - миллионы корейцев едут в провинцию, чтобы собраться вместе с родственниками и встретить Новый год по восточному календарю. Согласно данным местных властей, в этом году почти 29 миллионов человек из 52-миллионного населения Южной Кореи намерены куда-либо выехать. То есть "мигрирует" более 55 процентов всего населения. Все это сказалось на загруженности всех транспортных магистралей страны. Билетов на железнодорожные поезда уже нет, самолеты тоже заполнены, а на автомобильных магистралях протяженные многокилометровые пробки. Ожидается, что в эти дни на дорогах будет более 820 тысяч автомобилей, в которых будут следовать те, кто поехал на встречу с родственниками.

Все это добавляет обеспокоенности правительству, которое волнуется из-за вспышки коронавируса, опасаясь, что подобное перемещение масс людей спровоцирует значительный рост количества зараженных COVID-19. Хотя власти попросили людей отказаться по возможности от поездок и встреч с родственниками и провести праздники дома, но, судя по статистике, многие уже устали от ограничений, длящихся более двух лет, и все равно решили встретиться с родными.

В былые времена многие корейцы эти пять дней выходных использовали бы для отдыха на курортах Юго-Восточной Азии или в других странах, но теперь из-за коронавируса это не так просто сделать, тем более что по прилету все приезжающие должны находиться на семидневном карантине без права выхода из дома. Впрочем, остался единственный маршрут отдыха для корейцев, после возвращения из которого можно обойтись без карантина, - это поездки на курортный остров США Сайпан. Туроператоры еще несколько дней назад заявили, что на праздники они распродали абсолютно все авиабилеты на рейсы на Сайпан в период новогодних каникул.

Несмотря на коронавирус, пробки и прочие возможные неудобства у людей все-таки настроение праздничное и приподнятое. Массовое движение транспорта в обратном направлении ожидается 1-2 февраля.