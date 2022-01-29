80-летнего президента Италии переизбрали на второй срок

Новости

Посол РФ сообщил о переносе учений ВМФ из исключительной зоны Ирландии 23:54
"Фиорентина" намерена досрочно расторгнуть контракт с Кокориным 22:50
В США изобрели систему для проведения COVID-тестов на смартфоне 22:44
Жительницу Канзаса обвинили в руководстве "женским батальоном" ИГИЛ 22:36
Онколог оценил вероятность развития рака легких после ковида 22:27
В США медсестры продали свидетельств о вакцинации на 1,5 млн долларов 22:00
Около 2,9 тысячи военнослужащих с COVID-19 находятся под наблюдением врачей 21:51
МИД назвал сообщение швейцарской телерадиокомпании по Украине абсурдом 21:48
В Алтайском крае двое детей погибли от отравления угарным газом 21:48
На Петербург обрушится снежный буран 21:04
СПЧ приветствует изменения практики судов по делам о самообороне 20:29
В Германии оценили уровень зависимости от энергоресурсов из России 19:49
Кубанский госуниверситет перейдет на дистанционное обучение 19:47
Глава Пентагона хочет ускорить разработку гиперзвуковых вооружений 19:29
Футболист Джикия пожелал успеха российским спортсменам на Олимпиаде в Пекине 19:00
Токаев не получил предварительных условий перед отправкой сил ОДКБ 18:38
Фото: вдова актера Дмитрия Марьянова вышла замуж 18:32
Путин изменил состав Совета в сфере защиты семьи и детей 17:56
Врач Каган дал советы по комплектации домашней аптечки 17:45
В Пятигорске эвакуируют дома возле горящего предприятия 17:22
Родителей в Латвии призвали подавать иски в защиту русскоязычного образования 17:22
В Венгрии считают нецелесообразным размещение дополнительных сил НАТО 17:11
Токаев: Аэропорт в Алма-Ате захватили, чтобы обеспечить проход прилетевших боевиков 17:01
Новым замминистра транспорта стал Валентин Иванов 17:00
В Москве в динамике показали легендарную "полуторку" 16:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
29.01.2022 23:00
Рубрика: В мире

80-летнего президента Италии переизбрали на второй срок

Текст: Нива Миракян (Рим)
80-летний действующий президент Серджо Маттарелла переизбран на второй срок, об этом сообщает Corriere della sera. За него проголосовало, по меньшей мере, 505 выборщиков. Именно столько голосов необходимо для победы.
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

Еще вчера Маттарелла не собирался больше выполнять функции главы государства. Накануне экс-судья Конституционного суда перевез все свои личные вещи в родной Палермо, чтобы, наконец, насладиться заслуженной пенсией вдали от политических баталий.

Фото: AP
Семья последнего короля Италии требует возвращения фамильных драгоценностей

Пожилого политика вынудили вернуться обстоятельства. Партии, увязшие во внутренних конфликтах и в бесконечных выяснениях отношений, так и не смогли в ходе 7 туров голосования избрать кандидата, которому симпатизирует абсолютное большинство выборщиков. Чтобы окончательно не превращать голосование в фарс, лидеры нескольких партий и руководителей регионов убедили Маттареллу принять участие в выборах.

Подобный прецедент в Италии происходит уже во второй раз. Так, в 2013-м году вынужденную присягу, вызванную похожими обстоятельствами, принял на тот момент 87-летний предшественник Серджо Маттареллы Джорджо Наполитано.

В мире Европа Италия

Главное сегодня

Путин поручил проанализировать законы об иноагентах
Володин рассказал о вступающих в силу в феврале законах
Песков не исключил контактов Путина и Зеленского в Пекине
Под Новгородом МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Вирусолог Нетесов: Пятая волна COVID-19 в России продлится четыре месяца
Центр "Вектор" оценил опасность выявленного в ЮАР коронавируса
Призыв группы немецких экспертов к нормализации отношений с РФ нашел поддержку