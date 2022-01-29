80-летнего президента Италии переизбрали на второй срок

Еще вчера Маттарелла не собирался больше выполнять функции главы государства. Накануне экс-судья Конституционного суда перевез все свои личные вещи в родной Палермо, чтобы, наконец, насладиться заслуженной пенсией вдали от политических баталий.

Пожилого политика вынудили вернуться обстоятельства. Партии, увязшие во внутренних конфликтах и в бесконечных выяснениях отношений, так и не смогли в ходе 7 туров голосования избрать кандидата, которому симпатизирует абсолютное большинство выборщиков. Чтобы окончательно не превращать голосование в фарс, лидеры нескольких партий и руководителей регионов убедили Маттареллу принять участие в выборах.

Подобный прецедент в Италии происходит уже во второй раз. Так, в 2013-м году вынужденную присягу, вызванную похожими обстоятельствами, принял на тот момент 87-летний предшественник Серджо Маттареллы Джорджо Наполитано.