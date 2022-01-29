Анна Кузнецова призвала депутатов проконтролировать помощь онкобольным

Помощь онкобольным в регионах должна оказываться в полном объеме. Проследить за этим попросила депутатов вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

В регионах со сложной эпидемиологической ситуацией оказание такой помощи проходит по особому формату.

- С началом пандемии коронавируса возникла проблема доступности оказания медицинской помощи детям, страдающим онкозаболеваниями, - сказала Анна Кузнецова на круглом столе комитета Госдумы по охране здоровья. - Мы, к сожалению, стали получать обращения от родителей детей, которые больны онкозаболеваниями, по разным поводам, в том числе связанным с госпитализацией.

По ее словам, при резком повышении числа заболевших коронавирусом в некоторых регионах объявили о приостановке плановой диспансеризации и госпитализации.

- И хотя мы знаем, что на онкологических пациентов это не распространяется, все же мы видим тревожные тенденции, подчеркнула вице-спикер и обратилась к коллегам- депутатам, во время региональных недель внимательно проследить за тем, чтобы помощь онкобольным, и несовершеннолетним, и совершеннолетним, "оказывалась в должном объеме".

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила в среду, что остановка плановой медицинской помощи в России из-за коронавируса не предполагается, однако в тех регионах, где складывается сложная эпидемиологическая ситуация будет введен особый формат ее оказания.

Пока такие форматы введены во Владимирской области и на следующей неделе появятся в Архангельской. Власти Москвы также приняли решение о закрытии на три недели плановой госпитализации в детские больницы из-за роста заболеваемости ковидом среди детей.