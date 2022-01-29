Археологи раскрыли загадку строительства курии Помпея в Риме

Ученые из Университета Кордовы раскрыли загадку строительства курии Помпея в Риме. Здание для заседаний римских сенаторов и место убийства Юлия Цезаря активно перестраивалось в античную и средневековую эпохи.

Как сообщает издание Popular Archaeology, историки провели детальное изучение строительного материала, что позволило получить точную датировку о различных этапах строительных работ.

"Первый из этапов относится к времена самого Помпея, около 55 года до нашей эры. На начальном этапе строительства памятника использовался исключительно материал, известный как розовая пуццолана, извлеченная из вулканических отложений во внутренних районах Рима", - сообщается в работе.

В образцах, связанных со вторым этапом строительства - 19 годом до н.э. и правлением императора Августа, найдено вулканическое стекло, характерное для другого вида розовой пуццоланы.

Наконец, последний этап строительства в период раннего средневековья также был задокументирован с помощью данных физического и химического анализа.