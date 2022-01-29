Беременная экс-солистка Reflex Евгения Малахова заболела коронавирусом

Российская певица и актриса Евгения Малахова заболела коронавирусом. Об этом 33-летняя беременная артистка рассказала в своем Instagram, прокомментировав событие репликой "теперь я в банде" и поинтересовавшись у подписчиков, как они думают: стоит певице сидеть дома или вести активный образ жизни? Сопровождает произошедшее тэг #жиза.

После Малахова ответила на слова поддержки поклонников, заверяя, что она в "полном порядке".

Малахова родилась в Москве в 1988 году. В составе некогда популярного поп-пректа Reflex выступала в 2006-2011 годах, заменив Ирину Нельсон в качестве фронтвумен предприятия, когда та уходила.

Окончила актерский факультет ВГИКа. Сыграла Женю Комелькову в ремейке "А зори здесь тихие…", Известна по ролям в фильмах и сериалах "Зеленая карета", "Шрам", "Табу", "СМЕРШ", "Донбасс. Окраина".

В 2014-2019 годах была замужем за продюсером и режиссером Ренатом Давлетьяровым, активно снимавшим супругу. Второй муж - бизнесмен Андрей Тихонов.