Новости

Джейсон Момоа сыграет злодея в новом "Форсаже" 15:32
Стас Михайлов в Крещенскую ночь попал в больницу 13:11
Фильм "Серебряные коньки" стал триумфатором "Золотого орла" 28.01.2022
Диснеевскую Минни Маус переодели из платья в брюки 28.01.2022
Вышел трейлер хоррора про оборотней "Проклятые" 28.01.2022

Беременная экс-солистка Reflex Евгения Малахова заболела коронавирусом

Новости
    29.01.2022, 16:42
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Российская певица и актриса Евгения Малахова заболела коронавирусом. Об этом 33-летняя беременная артистка рассказала в своем Instagram, прокомментировав событие репликой "теперь я в банде" и поинтересовавшись у подписчиков, как они думают: стоит певице сидеть дома или вести активный образ жизни? Сопровождает произошедшее тэг #жиза.

После Малахова ответила на слова поддержки поклонников, заверяя, что она в "полном порядке".

Малахова родилась в Москве в 1988 году. В составе некогда популярного поп-пректа Reflex выступала в 2006-2011 годах, заменив Ирину Нельсон в качестве фронтвумен предприятия, когда та уходила.

Окончила актерский факультет ВГИКа. Сыграла Женю Комелькову в ремейке "А зори здесь тихие…", Известна по ролям в фильмах и сериалах "Зеленая карета", "Шрам", "Табу", "СМЕРШ", "Донбасс. Окраина".

В 2014-2019 годах была замужем за продюсером и режиссером Ренатом Давлетьяровым, активно снимавшим супругу. Второй муж - бизнесмен Андрей Тихонов.

Новости

Вышел трейлер продолжения бурятской драмы "Эластико" 28.01.2022
Вышел трейлер второго сезона "Космических войск" 28.01.2022
Умер актер из криминальных сериалов Хартмут Бекер 28.01.2022
Иван Охлобыстин заболел коронавирусом 28.01.2022
⧣ Россия
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
В Москве прощаются с актером Расми Джабраиловым 27.01.2022
"Этерну" назвали палиндромом шекспировского "Гамлета" 27.01.2022
Певец Игорь Саруханов бросил пить и развелся с шестой женой 27.01.2022
⧣ музыка
Фото: Jordan Strauss/Invision/AP
74-летний Элтон Джон заболел коронавирусом 26.01.2022
Умер автор песен Боярского, Глызина и Пьехи Юрий Поройков 26.01.2022
Стала известна самая узнаваемая мелодия из фильмов ужасов 25.01.2022
⧣ происшествия
Фото: youtube.com/ Mark Cordell
Актер Питер Роббинс вышел из психбольницы и покончил с собой 28.01.2022
Пострадавшую от загоревшейся елки актрису Воронкову прооперировали 27.01.2022
После аварии на мопеде умер актер из "Спрута" Ренато Чеккетто 26.01.2022