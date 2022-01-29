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29.01.2022 10:31
Рубрика: Власть

Депутат: Проживающих в ДНР и ЛНР россиян могут призвать на службу в ВС РФ

Текст: Татьяна Замахина

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий разъяснил порядок прохождения военной службы россиянами, которые постоянно проживают в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

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В комментарии ТАСС депутат пояснил, что это возможно при желании с их стороны. В этом случае ростовский облвоенкомат примет таких граждан, поставит на учет и призовет в армию, отметил Водолацкий.

При этом в случае призыва они будут проходить службу на территории РФ, пояснил он.

Парламентарий добавил, что жителей республик очень беспокоит перспектива вторжения Вооруженных сил Украины. И на встречах с ними главные вопросы - обеспечение безопасности и защита русскоязычного населения.

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