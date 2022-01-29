Десять самых необычных Мадонн в искусстве

В начале февраля знаменитая "Петроградская Мадонна" Кузьмы Петрова-Водкина возвращается с выставки одного шедевра, которая проходила в Приморской картинной галерее во Владивостоке, в Москву. Это одна из самых необычных Мадонн в мировом искусстве. Мадонна своего времени - картина написана в 1918 году: молодая работница в платке на фоне городского пейзажа пытается укрыть младенца от тревог Гражданской войны. Всего Мадонн в мировом искусстве даже не сотни, а тысячи. Только у Рафаэля известно минимум 50 образов Пресвятой Девы. Своя Мадонна была и у Малевича, и у Сальвадора Дали. О самых необычных образах Мадонн - в материале "РГ".

Мастерская Пьетро Перуджино. Мадонна с Младенцем. Первое десятилетие XVI века

Одна из самых "умиротворяющих" Мадонн в мировом искусстве представлена в собрании ГМИИ им. А.С. Пушкина. Она создана в первом десятилетии XVI века художником раннего Возрождения Пьетро Вануччи, прозванного по месту рождения Перуджино. Кстати, Рафаэль будет его учеником. Младенец Христос на картине взялся за платье Богоматери, тогда как Богородица заботливо поддерживает его. Гармония любви матери и сына, человека и природы, человека и мира - вот мотивы, которыми проникнуто это произведение.

Мадонна дель Бельведере. Рафаэль. 1506

Мадонна с двумя детьми - такая Мадонна тоже была в истории искусств. Рядом с ней Иисус и Святой Иоанн Креститель. Композиционно эти три фигуры вписаны в пирамиду - весьма распространенный в Ренессансе прием. Рафаэль написал картину для своего друга и покровителя Таддео Таддеи, который, по словам историографа эпохи Возрождения Джорджо Вазари, всегда хотел видеть художника "постоянным гостем у себя дома и за своим столом". В 1662 году полотно было продано эрцгерцогу Австрийскому Фердинанду-Карлу, который перевез ее в свой замок в Инсбруке. В 1773 году картина стало частью императорской коллекции и переехала в Бельведер - летнюю резиденцию Евгения Савойского, так появилось еще одно название картины - "Бельведерская Мадонна".

Микеланджело Буонарроти. "Мадонна Дони". ок. 1507

Это тондо, то есть круглая картина. "Мадонна Дони" - единственное сохранившееся до нашего времени оконченное станковое произведение Микеланджело Буонарроти. Диаметр тондо 120 сантиметров. Эта картина написана Микеланджело в молодые годы, до начала работ в Сикстинской капелле.

Мадонна дей Палафреньери. Караваджо. 1605

Эта Мадонна списана с куртизанки, очень известной в Риме. Магдалины Антоньетти. Подросший младенец, невероятно откровенный вырез на платье Магдалины. Все это возмутило Ватикан. И из церкви Св. Анны дей Палафреньери картину убрали. А отлучен он от церкви был за библейский сюжет "Юдифь и Олоферн", в котором за образом библейской целомудренной вдовы-патриотки снова стояла Магдалина Антоньетти, а в образе вождя ассирийцев он написал свой портрет.

Мадонна с воробьем. Гверчино. около 1615-1616

Одаренный живописец во многом старался подражать Караваджо. Но его ранняя работа "Мадонна с воробьем" поражает особым лиризмом. Младенец с матерью рассматривают божью птаху - маленького воробушка. Во взгляде - и настороженность, и растерянность, и жажда познания, к которой так открыты все маленькие дети.

"Супрематическая Мадонна". Казимир Малевич. 1910-е.

У Малевича также была своя Мадонна. Главная Мадонна супрематизма разобрана на фигуры, ее лика мы не видим, а младенец на картине как будто подросший. Любопытный факт: композиция вставлена в подлинную иконную раму. Малевич грезил о соединении материального, духовно-религиозного и художественного начал. "Религия, как и художество, занята одинаково гигиеной, чистотой и находит, что человек, освободившись от материи как грязи, похоти, низменности, может получить эту высшую гигиену только в духе, в наитии, в религии и искусстве", - писал художник. Сейчас "Супрематическая Мадонна" находится в частной коллекции.

"Петроградская Мадонна". Кузьма Петров-Водкин. 1918

У картины сначала было другое название "Петроград. 1918". Но ее быстро окрестили "Петроградской Мадонной". Мадонна нового времени. Сюжет поражает своей простотой и реалистичностью. Главная героиня - молодая женщина на петроградских улицах. Ее голова повязана белым платком, в глазах - тревога и смирение. На ее руках - мальчик, прильнувший к груди, - ровесник революции 1917 года. А маленькие фигурки людей, толпящихся на городской площади, напоминают миниатюрные житийные сцены на полях икон. Петроградская Мадонна - это, несомненно, образ матери-России.

Мадонна Порт-Льигата. Сальвадор Дали. 1949

Реальное местечко - Порт-Льигата, где поселился художник со своей возлюбленной, русской Галой, навеки запечатлено в названии картины. Разъятая, растерзанная Мадонна соединяет в себе черты реальной, мирской женщины - известной жены Дали Елены Дьяконовой. С другой стороны, это образ - символ, символ свободной женщины XX века, не всегда безгрешной. А младенец в утробе - сам Дали, который не раз говорил о своем божественном происхождении. Несмотря на все противоречия, римский папа Пий XII в 1949 году благословил это полотно, а Дали в знак уважения преподнес ему в дар это творение.

Михаил Савицкий. "Мадонна Биркенау". 1978

Эта работа напоминает о страшной странице в истории человечества - бесчинствах фашистов, устроивших концлагеря, в которых погибли тысячи людей, в том числе матери. Мадонна у Савицкого - матерь, не вернувшаяся из лагеря. Она - по-прежнему идеал любви и красоты, как на полотнах эпохи Возрождения, она несет свет с небес всем страдающим. На полотне пепел сожженных пророс скромными полевыми цветами - символ того, что несмотря ни на что жизнь все равно победит.

Станислав Седлачек. "Мадонна Освенцима"

Тему "военных" Мадонн продолжает чешский художник-самоучка, иллюстратор, акварелист Станислав Седлачек. В ночь с 8 на 9 марта 1944 года на "фабрике смерти" концлагере Освенцим-Биркенау погибло почти четыре тысячи граждан Чехословакии, перевезенных из концлагеря Терезин. Тех, кто остался в живых, освободили войска 1-го Украинского фронта Красной Армии под командованием Маршала Ивана Конева 27 января 1945 года. В память об этом чешский художник Станислав Седлачек в 2021 году передал в Посольство России в Чехии свою картину "Мадонна Освенцима" с дарственной подписью "На вечную память об освобождении Красной Армией концентрационного лагеря Аушвиц (Освенцим) 27 января 1945 года". Седлачек родился через девять лет после окончания войны, но считает, что произошедшее нельзя забывать.

Компетентно

Василий Расторгуев, искусствовед, ведущий научный сотрудник отдела искусства старых мастеров ГМИИ им. А.С. Пушкина

Если вернуться к истокам, то евангелист Лука в том числе был художником. Именно он оставил нам изображение Богородицы, ведь он ее знал. И это изображение стало основой того образа, который впоследствии художники копировали, который вошел в основу того, что потом назвали византийской традицией. Этот образ, конечно, пришел в Италию от византийских мастеров, которые приезжали в Италию. То есть был перенесен на европейскую территорию с Востока.

Впоследствии, с приходом Возрождения, образ Мадонны претерпевает немалую степень "обмирщения". На смену изначальному языку иконы, в котором символика изображенного главенствует над материальной формой, приходит новый язык натурализма. Мадонна становится более земной. Ее образы висят не только в храмах, но и не воспрещается разместить ее у себя дома. Поэтому художники начинают добавлять образу Мадонны черты конкретных женщин.

Если у Петрова-Водкина "Петроградская Мадонна" создана на фундаменте искусства предыдущих столетий с оглядкой на современную художнику эпоху - на картине внешне спокойная Мадонна в платочке на фоне неспокойного Петрограда, охваченного Гражданской войной. Это как связь прошлого и будущего. Триумф вечного, вечных ценностей. То у сюрреалиста Сальвадора Дали - это слом. Как, впрочем, и все искусство этого эпатажного художника. Его Мадонна рушит все каноны. До Дали так Мадонну никто не изображал. И это основа сюрреализма - сломать, возмутить, удивить.

Кстати

Полотно "Муж скорбей" Сандро Боттичелли ушло с аукциона Sotheby"s буквально за семь минут по цене $45,4 млн (3,5 млрд руб.). Это одна из самых дорогих картин Боттичелли, проданных за последнее время на аукционах. Стартовая цена картины составляла 40 млн долларов. Но под слоем краски в ходе экспертизы, которая была проведена перед торгами, нашли набросок Мадонны с младенцем. Видимо, находка повысила стоимость картины. Экспертиза проводилась впервые. Картина с XIX века находилась в частном собрании. Рекорд цены у "Портрета молодого человека с медальоном" Боттичелли - его продали за 92 млн долларов год назад.