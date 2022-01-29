Детский омбудсмен Львова-Белова утвердила структуру общественного совета

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова встретилась с членами профильного общественного совета и утвердила его структуру.

- В рамках заседания было презентовано новое положение об общественном совете, в основу которого легли пожелания его участников по результатам опроса, проведенного накануне встречи, - говорится в сообщении пресс-службы детского омбудсмена.

В совете, в частности, утверждены восемь новых рабочих групп, они соответствуют основным стратегическим направлениям работы института, и за каждой из них будет закреплен куратор от профильных ведомств.

Это рабочие группы по развитию детского спорта, туризма и культуры, по вопросам семьи, родительства, отцовства и материнства, по вопросам здравоохранения, образования и духовного развития. А также рабочие группы стратегических программ: "Подростки России", "Сопровождение через всю жизнь", "Дети в семье" и "Страна, дружелюбная к детям".

В общественном совете будут проводиться стратегические мастерские и мастер-классы от экспертов.

Пресс-служба отмечает, что определенным новшеством станет и выстраивание системного взаимодействия между членами всех общественных объединений при детском омбудсмене. Экспертный и координационный советы, детские советы и "Родительская платформа" будут координировать свою работу, вести открытые диалоги и т.п.