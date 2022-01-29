Древние реликвии железного века обнаружены при ремонте дороги

Historical buildings and relics dating back to the Middle Iron Age through to the Roman period have been unearthed by archaeologists working on the A428 Black Cat to Caxton Gibbet improvement scheme. https://t.co/zhktGdZLxY — Hunts Post (@huntspost) January 28, 2022

В Великобритании при расширение автомобильной дороги около деревни Темпсфорд археологами обнаружены свидетельства существования древней усадьбы. Согласно новым археологическим данным, городище было основано около 6000 лет тому назад.

Как сообщает Hunts Post, история усадьбы охватывает 700-летний период от среднего железного века до римского завоевания. Археологами найдены кремневые наконечники стрел эпохи неолита. Раскопки двух круглых больших домов диаметром более 15 метров показали, что постройки относятся к железному веку. В них находились предметы быта древних людей.

После римского завоевания Британии в 43 году н. э. поселение расширилось и оставалось заселенным еще около 400 лет. Археологами найдена печь для сушки зерна и приготовления напитков из солода. В поселении также находилась римская печь для обжига керамики.

"Усадьба и артефакты, которые мы раскопали недалеко от Темпсфорда, являются чрезвычайно интересной и важной находкой, поскольку это помогает нам лучше понять, какой была жизнь в Бедфордшире в течение 6000 лет", - говорит руководитель экспедиции Стив Шерлок.

Археологи планируют продолжить изучение древнего поселения.