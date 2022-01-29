Еще одна популярная провинция в Таиланде откроется для туристов

Новости

Посольство РФ в США: Поставки Киеву оружия сейчас - это подстрекательство 06:40
В Минобороны рассказали о переброске в Беларусь ЗРПК "Панцирь-С" 06:20
Посол РФ Степанов: Канадские военные обучали неонацистов на Украине 04:50
Профессор Александров: Девятилетней студентке МГУ лучше вернуться в школу 04:10
Вильфанд предупредил о рекордно низком атмосферном давлении в Москве 03:45
Вирусолог Нетесов: Пятая волна COVID-19 в России продлится четыре месяца 03:18
Байден объявил о переброске войск США в страны ЕС в ближайшее время 02:20
Гинцбург объяснил появление нового вируса NeoCov в ЮАР постоянной мутацией 01:33
Президенты Украины и Франции обсудили работу "нормандского формата" 01:00
В Роспотребнадзоре рассказали об одном из самых необычных симптомов "омикрона" 01:00
Анна Кузнецова призвала депутатов проконтролировать помощь онкобольным 00:52
Детский омбудсмен Львова-Белова утвердила структуру общественного совета 00:46
Суд отклонил претензии Шатунова к Роспатенту по второму бренду "Ласковый май" 00:40
Фильм "Серебряные коньки" стал триумфатором "Золотого орла" 28.01.2022
РФ направила ноту Грузии из-за антироссийской акции у Посольства Швейцарии 28.01.2022
Женщина бросила ребенка в вольер с медведем в зоопарке Ташкента 28.01.2022
Минздрав сообщил о том, как подростки переносят прививки от ковида 28.01.2022
Глава ФАС назвал регионы, где удалось снизить тарифы на электроэнергию 28.01.2022
Глава ФАС рассказал о контроле за ценами на жизненно важные лекарства 28.01.2022
МИД РФ направил в ЕС ноту о запрете отдельным лицам посещать Россию 28.01.2022
Объем ипотеки растет из-за цен на жилье 28.01.2022
Антонов: Почти 30 сотрудников посольства РФ покинут США к 30 января 28.01.2022
Зеленский обвинил СМИ в нагнетании обстановки вокруг якобы "вторжения России" 28.01.2022
"Спартак" упустил победу в первом матче Ваноли 28.01.2022
Синод РПЦ призвал Александрийскую церковь отказаться от поддержки раскола 28.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
29.01.2022 07:00
Рубрика: Экономика

Еще одна популярная провинция в Таиланде откроется для туристов

Текст: Евгений Гайва
Таиланд с 1 февраля поменяет правила въезда для туристов, сообщили представители туриндустрии. В частности, для туристов вновь откроется популярная провинция Паттайя.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В Таиланде продолжает действовать программа для въезда туристов "Песочница". По правилам программы российские туристы, привитые "Спутником V", могут въезжать в провинции с невысоким уровнем заражения коронавирусом. При этом, необходимо пойти семидневный условный карантин, то есть жить в специальном отеле, имеющем знак SHA+.

В каких странах разрешили прививать от COVID-19 иностранных туристов

Сразу после прилета нужно сдать ПЦР-тест, дождаться результата в гостинице. Если получен отрицательный результат, турист может путешествовать в рамках региона. С 1 февраля перечень регионов, входящих в программу расширяется. Как указывают в Ассоциации туроператоров России, к уже имеющимся провинциям добавятся Чонбури, Банг-Ламунг, Сирача, Сичанг, Саттахип (только На-Джомтьен и Банг Сарай), Трат (Ко Чанг) и Паттайя.

Также для вакцинированных российских туристов в Таиланде с 1 февраля станет доступна программа Test & Go. В этом случае вакцинированные туристы должны сдать ПЦР-тест за 72 часа до приезда в Таиланд и по прилету. А также еще один тест на пятый день. Сертификат о вакцинации или справка о перенесенном заболевании коронавирусом должны быть на английском языке. Вторая доза вакцины должна быть получена не менее чем за 14 дней до отъезда из России. По правилам этой программы условный карантин нужно проходить в отеле только в первый и пятый дни после въезда, то есть в момент сдачи ПЦР-теста. Это могут быть разные отели в разных провинциях, но обязательно категории SHA Extra+ или AQ.

По-прежнему нужна страховка, покрывающая все расходы на медицинское лечение на сумму не менее 50 тыс. долларов на все время пребывания в Таиланде.

В компании Tez Tour пояснили "РГ", что решение о возобновлении регистрации туристов по программе Test & Go безусловно является положительным событием для туристической отрасли в целом. Въезд по этой программе позволит путешественникам свободнее перемещаться по стране и посещать разные регионы с необходимостью конкретизации отеля только на первый и пятый день пребывания в королевстве. При этом для туристов, бронирующих отдых с проживанием в одном отеле, принципиальной разницы, по какой программе въезжать, нет. Потому в компании только разъясняют клиентам особенности и условия двух программ, оставляя выбор за туристами.

Фото: iStock
Эксперт рассказал о новых требованиях к въезду туристов в зарубежные страны

Стоимость недельных туров на февраль с проживанием в отеле "четыре звезды" без питания начинается от 58 тыс. рублей на человека. В сезоне 2022 г. стоимость отдыха на 30% превышают уровень в аналогичном периоде 2020 года, отметили в компании.

В каждый турпакет входит медицинская страховка с покрытием 50 тысяч долларов в соответствии с требованиями местных властей. Абсолютно все отели, которые предлагают клиентам в компании сертифицированы и входят в список SHA Plus и программу Sandbox.

Произошедшие изменения позитивно оценили и в другой крупной туркомпании. Сдерживает спрос необходимость оплачивать ПЦР-тесты по 75 долларов за каждый на человека. Но с открытием Паттайи спрос может активизироваться, отметил представитель туроператора.

Экономика Туризм

Главное сегодня

Посол РФ Степанов: Канадские военные обучали неонацистов на Украине
Вирусолог Нетесов: Пятая волна COVID-19 в России продлится четыре месяца
Гинцбург объяснил появление нового вируса NeoCov в ЮАР постоянной мутацией
В Роспотребнадзоре рассказали об одном из самых необычных симптомов "омикрона"
Байден объявил о переброске войск США в страны ЕС в ближайшее время
Как изменится мировая экономика в 2022 году
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году