Еще одна популярная провинция в Таиланде откроется для туристов

Таиланд с 1 февраля поменяет правила въезда для туристов, сообщили представители туриндустрии. В частности, для туристов вновь откроется популярная провинция Паттайя.

В Таиланде продолжает действовать программа для въезда туристов "Песочница". По правилам программы российские туристы, привитые "Спутником V", могут въезжать в провинции с невысоким уровнем заражения коронавирусом. При этом, необходимо пойти семидневный условный карантин, то есть жить в специальном отеле, имеющем знак SHA+.

Сразу после прилета нужно сдать ПЦР-тест, дождаться результата в гостинице. Если получен отрицательный результат, турист может путешествовать в рамках региона. С 1 февраля перечень регионов, входящих в программу расширяется. Как указывают в Ассоциации туроператоров России, к уже имеющимся провинциям добавятся Чонбури, Банг-Ламунг, Сирача, Сичанг, Саттахип (только На-Джомтьен и Банг Сарай), Трат (Ко Чанг) и Паттайя.

Также для вакцинированных российских туристов в Таиланде с 1 февраля станет доступна программа Test & Go. В этом случае вакцинированные туристы должны сдать ПЦР-тест за 72 часа до приезда в Таиланд и по прилету. А также еще один тест на пятый день. Сертификат о вакцинации или справка о перенесенном заболевании коронавирусом должны быть на английском языке. Вторая доза вакцины должна быть получена не менее чем за 14 дней до отъезда из России. По правилам этой программы условный карантин нужно проходить в отеле только в первый и пятый дни после въезда, то есть в момент сдачи ПЦР-теста. Это могут быть разные отели в разных провинциях, но обязательно категории SHA Extra+ или AQ.

По-прежнему нужна страховка, покрывающая все расходы на медицинское лечение на сумму не менее 50 тыс. долларов на все время пребывания в Таиланде.

В компании Tez Tour пояснили "РГ", что решение о возобновлении регистрации туристов по программе Test & Go безусловно является положительным событием для туристической отрасли в целом. Въезд по этой программе позволит путешественникам свободнее перемещаться по стране и посещать разные регионы с необходимостью конкретизации отеля только на первый и пятый день пребывания в королевстве. При этом для туристов, бронирующих отдых с проживанием в одном отеле, принципиальной разницы, по какой программе въезжать, нет. Потому в компании только разъясняют клиентам особенности и условия двух программ, оставляя выбор за туристами.

Стоимость недельных туров на февраль с проживанием в отеле "четыре звезды" без питания начинается от 58 тыс. рублей на человека. В сезоне 2022 г. стоимость отдыха на 30% превышают уровень в аналогичном периоде 2020 года, отметили в компании.

В каждый турпакет входит медицинская страховка с покрытием 50 тысяч долларов в соответствии с требованиями местных властей. Абсолютно все отели, которые предлагают клиентам в компании сертифицированы и входят в список SHA Plus и программу Sandbox.

Произошедшие изменения позитивно оценили и в другой крупной туркомпании. Сдерживает спрос необходимость оплачивать ПЦР-тесты по 75 долларов за каждый на человека. Но с открытием Паттайи спрос может активизироваться, отметил представитель туроператора.