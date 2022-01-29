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29.01.2022 19:29
Рубрика: В мире

Глава Пентагона хочет ускорить разработку гиперзвуковых вооружений

Текст: Александр Саможнев

Глава американского министерства обороны США Ллойд Остин планирует 3 февраля встретиться с главами ряда компаний и обсудить с ними перспективы ускорения разработки гиперзвуковых вооружений, сообщает газета Politico.

Фото: U.S. Air Force/Wikimedia.org
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"Пентагон хочет ускорить работу в рамках программы создания гиперзвуковых вооружений, чтобы не отстать от России и Китая", - утверждает источник издания.

По его словам, военачальник намерен пообщаться с исполнительными директорами примерно десятка оборонных компаний, чтобы наметить пути решения проблемы. Во встрече также примут участие первый замминистра Кэтлин Хикс, а также замглавы Пентагона Хайди Шу, отвечающая за научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

При этом отмечалось, что новое усилие со стороны Пентагона последует за несколькими громкими неудачами в испытании оружия, которое летает более чем в пять раз быстрее скорости звука, и на фоне опасений по поводу его стоимости. Последняя неудача произошла в декабре и только усилила разочарование Конгресса в связи с тем, что Пентагон движется к решению проблемы недостаточно быстро.

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