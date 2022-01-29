Юристы: Из кадастра недвижимости можно будет узнавать об аварийных домах

В Ассоциации юристов России сообщили, что в ближайшее время граждане смогут получать из открытых источников данные об аварийных домах и непригодных к проживанию квартирах. Член АЮР Мария Спиридонова сообщила, соответствующие законодательные новации вступают в силу с 1 февраля.

Как рассказал в свое время председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, законом вводится обязанность органов государственной власти и местного самоуправления направлять в Росреестр сведения о признании многоквартирного дома аварийным (и подлежащим сносу или реконструкции), а также о признании жилого помещения, в том числе жилого дома, непригодным для проживания.

В свою очередь Росреестр будет включать эти данные в общедоступные сведения ЕГРН, которые предоставляются в виде выписки по запросам любых лиц.

"Нововведения позволят не только повысить уровень информированности населения, но и также обеспечивают дополнительную защиту прав граждан при сделках с недвижимостью", - подчеркнула член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Руководитель коммерческой практики адвокатского бюро "Плешаков, Ушкалов и партнеры" Жанна Колесикова сказала, что изменение должно помочь потенциальным покупателям получить больший объем информации об объекте без дополнительных затрат.

До сих пор у покупателей недвижимости существовал риск приобрести квартиру, не зная, что она находится в доме, который официально признан аварийным. У местных властей нет обязанности вести в открытом доступе реестр домов, признанных аварийными. При этом даже при нормальном состоянии дома внешне, его конструктивное состояние может быть аварийным. В ряде случаев продавцы недвижимости специально скрывают от покупателей факт признания дома аварийным.

Теоретически гражданин может отправить запрос в муниципалитет. Ему, конечно, ответят. Но срок ответа составляет 30 дней. Понятно, что не всякий покупатель станет так долго ждать. Да и продавец может поторапливать. Однако никаких справок наводить не придется. Как рассказала Жанна Колесникова, все будет в выписке.

"В кадастре недвижимости теперь будут отражаться сведения о том, что квартира расположена в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, или о признании квартиры непригодной для проживания. Если речь идет об индивидуальном жилом доме, то в случае признания его непригодным для проживания, соответствующая информация также будет размещена в кадастре недвижимости", - говорит она.