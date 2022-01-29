Медики объяснили, почему опасно специально заражаться "омикроном"

После многочисленных сообщений о том, что штамм "омикрон" достаточно легко переносится в сравнении с "дельтой", нашлись такие люди, которые старались специально "подцепить" новый штамм, чтобы получить иммунитет.

На самом деле это очень опасно, сообщают РИА Новости со ссылкой на американского врача Ашиш Джа. Он рассказал, что за последние две недели работы в больнице он увидел много тяжелых случаев течения болезни людей с подтвержденным "омикроном".

В целом, согласно статистике, при "омикроне" меньше летальных случаев, чем при "дельте". Но это не означает, что именно вы попадете в эту статистику. Болезнь может протекать в тяжелой форме, и недооценивать опасность не стоит. Тем более, что новый штамм еще недостаточно изучен, неизвестно, к каким открытиям наука придет через полгода.

В любом случае, не следует подвергать себя смертельной опасности, а иммунитет можно получить с помощью вакцины.