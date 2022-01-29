Мишустин назначил нового главу Росжелдора

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил новым руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексея Дружинина. С 2015 года он работал исполнительным директором "Союза участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава".

Ранее Дружинин уже состоял на государственной службе. В 2004-2005 годах он занимал должность начальника правового управления Федерального агентства железнодорожного транспорта, затем перешел в Министерство транспорта, в том числе руководил департаментом правового обеспечения и законопроектной деятельности.