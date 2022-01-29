Мишустин выделил 7,3 млрд на бесперебойную работу поликлиник

Решение принято в связи с распространением нового штамма коронавируса "омикрон". Средства позволят сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии инфекции.

"Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить ее стабильную работу", - заявил глава правительства на последнем заседании кабмина.