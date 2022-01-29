Нарколог Брюн объяснил опасность употребления алкоголя при COVID-19

Употребление алкоголя при коронавирусе, простуде и ОРВИ может представлять опасность для организма. Об этом РИА Новости рассказал главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

Он высказался категорически против употребления любых спиртных напитков при таких заболеваниях. Объясняя свою позицию, эксперт назвал три главные причины. Употребления алкоголя во время болезни увеличивает и без того большую нагрузку на сердце. Также алкоголь усугубляет интоксикацию при вирусных заболеваниях. Опасность представляет и несовместимость алкогольных напитков с лекарствами, поскольку алкоголь токсически воздействует на организм и негативно влияет на иммунитет.

Евгений Брюн сравнил лечение водкой с лечением ядом, пояснив, что при употреблении алкоголя ослабленный организм становится еще более восприимчивым к воздействию вирусов.

Также он скептически отозвался о таком популярном в народе методе, как растирание тела при высокой температуре. "Доказанной эффективности это не имеет и нигде не подтверждено. Спирт улетучивается очень быстро, поэтому какого-либо воздействия алкоголь не окажет", - пояснил эксперт.

Кроме того нарколог посоветовал отказаться от лечения горла теплым пивом и настойками из-за присутствия в них алкоголя.

При проблемах со здоровьем следует обратиться за консультацией к специалисту.