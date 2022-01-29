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29.01.2022 07:46
Рубрика: Общество

Нарколог Брюн объяснил опасность употребления алкоголя при COVID-19

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Употребление алкоголя при коронавирусе, простуде и ОРВИ может представлять опасность для организма. Об этом РИА Новости рассказал главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

Фото: iStock
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Он высказался категорически против употребления любых спиртных напитков при таких заболеваниях. Объясняя свою позицию, эксперт назвал три главные причины. Употребления алкоголя во время болезни увеличивает и без того большую нагрузку на сердце. Также алкоголь усугубляет интоксикацию при вирусных заболеваниях. Опасность представляет и несовместимость алкогольных напитков с лекарствами, поскольку алкоголь токсически воздействует на организм и негативно влияет на иммунитет.

Евгений Брюн сравнил лечение водкой с лечением ядом, пояснив, что при употреблении алкоголя ослабленный организм становится еще более восприимчивым к воздействию вирусов.

Также он скептически отозвался о таком популярном в народе методе, как растирание тела при высокой температуре. "Доказанной эффективности это не имеет и нигде не подтверждено. Спирт улетучивается очень быстро, поэтому какого-либо воздействия алкоголь не окажет", - пояснил эксперт.

Кроме того нарколог посоветовал отказаться от лечения горла теплым пивом и настойками из-за присутствия в них алкоголя.

При проблемах со здоровьем следует обратиться за консультацией к специалисту.

Общество Здоровье

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