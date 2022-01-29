Назван симптом, говорящий об опасном последствии "долгого ковида"

Люди, которые после перенесенной коронавирусной инфекции длительное время страдают от одышки, вероятно, столкнулись с долгосрочными последствиями COVID-19. В легких таких пациентов врачи обнаружили аномалии во время МРТ-сканирования, назвав их признаками "долгого ковида", который может жить в организме в течение года.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на исследования ученых Оксфордского университета, в которых принимают участие 36 человек (позднее выборку расширят до 400 пациентов). Им проверили МРТ-визуализацию легких с использованием гиперполяризованного ксенона - пациенты вдыхали его наподобие кислорода, пока лежали в сканере, а врачи наблюдали за газообменом в легочных альвеолах. Они пришли к выводу, что этот процесс имеет нарушения у пациентов с "долгим ковидом", то есть у них плохо работает перенос газа из легких в кровоток.

Ксенон позволил выявить эту аномалию, несмотря на то, что при томографическом исследовании проблем обнаружено не было. "Эти пациенты ни разу не были госпитализированы во время заболевания COVID-19 и не имели тяжелого течения заболевания. У некоторых симптом (одышки) сохранялся в течение года после первичного заражения ковидом, - говорит профессор Фергюс Глисон из Оксфордского университета. - Теперь нам предстоит ответить на ряд важных вопросов, например, у какого процента пациентов с длительным ковидом будут аномальные результаты сканирования МРТ, а также каковы масштабы этих аномалий, причины и долгосрочные последствия".

Одышка остается одной из самых распространенных жалоб пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией в течение последних двух лет. Медики рекомендуют отслеживать подобные симптомы и обращаться с ними к лечащему врачу для диагностики и оценки состояния. Для снижения рисков тяжелого течения заболевания, а также постковидных осложнений рекомендуется пройти вакцинацию против COVID-19.