Названы самые редкие и необычные вакансии в России

Хозяин жизни, детектив торгового зала, курьер-разведчик и эльф чистоты вошли в число самых редких профессиональных вакансий в России.

Необычные вакансии бывают разными - от уникальных (не более одной-трех вакансий в год) и до нескольких сотен вакансий, но на фоне массовых, они все же остаются оригинальными, сообщает РИА Новости со ссылкой на HeadHunter.

Например, в Пензе оператор недвижимости ищет хозяина жизни. Ему предлагают оклад от 70 тысяч рублей в месяц и премии в зависимости от "востребованности оригинальных идей". Правда, агенство недвижимости засекретило суть и характеристику того, что именно составляет определение хозяина жизни и какими навыками он должен обладать. В Тюмени предлагают работу пивного сомелье с зарплатой от 250 тысяч рублей. От соискателя требуется не только умение проводить дегустации, но и опыт работы пивоваром (от пяти лет), а также знание немецкого языка. В Архангельске эта же вакансия называется иначе - повелитель пенных напитков - и оплачивается уже гороздо скромнее - от 25 до 50 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге появилась вакансия дегустатора бургеров и фастфуда. Соискателю предлагается ходить в кафе, рестораны и фуд-корты с тем, чтобы пробовать бургеры, шаурму, закуски и напитки за счет компании. Оплата такого рода труда составляет от 50 300 до 56 700 рублей в месяц. Так же один из мясоперерабатывающих заводов города на Неве ищет претендента на штучную работу - дозировщика специй с зарплатой в 45 тысяч рублей.

Есть и совсем экзотические предложения на рынке труда. В Красноярске обявлен поиск феи или эльфа чистоты, в Челябинске - феи по корпоративной культуре, в Москве - хранителя счастья пользователей. Трепетная и романтическая вакансия - сопровождающего на свидания на крыше - открыта в Ростове-на-Дону.

Есть и такая вакансия, как курьер-разведчик. Они и работают на доставке, и собирают данные о посещаемых компаниях. В Смоленске ищут детектива торгового зала для упреждения хищений и передачи в полицию воров.

И, наконец, новация в духе "цифры" - в Перми открыта вакансия робота-инженера на разработке технических проектов и конструкторской документации с вознаграждением от 100 тысяч рублей. Еще роботу обещают "вкусное и полезное питание 220 вольт, лицензионное программное обеспечение" с регулярными обновлениями и противовирусные препараты за счет компании.