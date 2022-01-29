Новости

В США медсестры продали свидетельств о вакцинации на 1,5 млн долларов 22:00
Около 2,9 тысячи военнослужащих с COVID-19 находятся под наблюдением врачей 21:51
МИД назвал сообщение швейцарской телерадиокомпании по Украине абсурдом 21:48
В Алтайском крае двое детей погибли от отравления угарным газом 21:48
На Петербург обрушится снежный буран 21:04
СПЧ приветствует изменения практики судов по делам о самообороне 20:29
В Германии оценили уровень зависимости от энергоресурсов из России 19:49
Кубанский госуниверситет перейдет на дистанционное обучение 19:47
Глава Пентагона хочет ускорить разработку гиперзвуковых вооружений 19:29
Футболист Джикия пожелал успеха российским спортсменам на Олимпиаде в Пекине 19:00
Токаев не получил предварительных условий перед отправкой сил ОДКБ 18:38
Фото: вдова актера Дмитрия Марьянова вышла замуж 18:32
Путин изменил состав Совета в сфере защиты семьи и детей 17:56
Врач Каган дал советы по комплектации домашней аптечки 17:45
В Пятигорске эвакуируют дома возле горящего предприятия 17:22
Родителей в Латвии призвали подавать иски в защиту русскоязычного образования 17:22
В Венгрии считают нецелесообразным размещение дополнительных сил НАТО 17:11
Токаев: Аэропорт в Алма-Ате захватили, чтобы обеспечить проход прилетевших боевиков 17:01
Новым замминистра транспорта стал Валентин Иванов 17:00
В Москве в динамике показали легендарную "полуторку" 16:45
Беременная экс-солистка Reflex Евгения Малахова заболела коронавирусом 16:42
В Австрии с 5 февраля снимут ограничения по коронавирусу 15:44
Сбежавший из Польши солдат обратился в Гаагский трибунал 15:13
В Саппоро открыли Год российско-японских межрегиональных и побратимских обменов 14:53
Песков не исключил контактов Путина и Зеленского в Пекине 14:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
29.01.2022 21:51
Рубрика: Власть

Около 2,9 тысячи военнослужащих с COVID-19 находятся под наблюдением врачей

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 154 военнослужащих. А общее количество людей, которые с начала пандемии избавились от опасной вирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 48,3 тысячи человек.

Кроме того, свыше 164,7 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 2 878 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. 1 311 пациентов с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. 21 военный лечатся у гражданских медиков. 83 находятся в обсерваторах. Еще 1 463 человека изолированы на дому.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Сергей Шойгу дал новые распоряжения по борьбе с COVID-19

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако один военный находится в тяжелом состоянии. Еще у трех инфицированных коронавирусом врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ по данным на сегодняшний день выявлены 521 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 755 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи двухсот человек, 253 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 30,6 тысячи пациентов, более 12 тысяч из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 565 384 человека, сообщили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин поручил проанализировать законы об иноагентах
Володин рассказал о вступающих в силу в феврале законах
Песков не исключил контактов Путина и Зеленского в Пекине
Под Новгородом МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Вирусолог Нетесов: Пятая волна COVID-19 в России продлится четыре месяца
Медведев: Украина превратилась в игрушку в руках США и НАТО
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году