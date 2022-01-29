Онколог оценил вероятность развития рака легких после ковида

Заместитель директора Института клинической онкологии Национального центра онкологии имени Блохина Константин Лактионов оценил вероятность возникновения рака легких у людей, перенесших коронавирус. Как заявил ученый в эфире "Радио России", такое развитие событий - совсем не факт.

"Развитие рака легкого достаточно длительный процесс. И одним из факторов является перенесенное острое воспалительное заболевание. Но реализуется ли это в дальнейшем в развитие рака легкого - совсем не факт", - сказал врач.

По его словам, организм постоянно обновляется - клетки делятся и появляются новые, причем с более высокой активностью делятся клетки, находящиеся в очаге воспаления. По этой причине воспалительные изменения в легких могут являться пусковым механизмом для развития онкологии.

"Безусловно, наша онкологическая настороженность сейчас на высоте, и мы наблюдаем за этими процессами. Надо просто внимательно контролировать, наблюдать за пациентами, которые перенесли ковид в тяжелой форме. Очень важно, чтобы перерыв от перенесенной инфекции, если тем более нет симптомов болезни, не был меньше полугода. Надо дать возможность утихнуть всем проявлениям, и после этого обращаться к каким-то методам дообследования", - считает Константин Локтионов.