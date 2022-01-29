Опубликованы итоги соцопроса "Общественное мнение о Китае и России - 2021"

Опрос прошел в 11 городах: в Пекине, Гуанчжоу, Харбине, Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Новосибирске, Хабаровске, Иркутске, Чите и Благовещенске. Об этом сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

По мнению респондентов из России, основные качества граждан Китая - "трудолюбивые", "добросовестные" и "миролюбивые". В свою очередь китайские граждане характеризуют россиян, как людей "с крепким здоровьем", "храбрых" и "уверенных в своих силах".

Российские респонденты в отношении внешней политики КНР выразили в целом одобрительную оценку. Оценивая дипломатические работы Китая, большинство опрошенных россиян подтвердило, что внешняя политика КНР "соответствует ситуации, защищает интересы страны".

Опрошенные из КНР сравнительно высоко оценили внешнюю политику РФ. Респонденты из Китая сошлись во мнении, что российская внешняя политика "способствует защите международного мира и справедливости", а также "соответствует ситуации, защищает интересы страны".

Опрошенные респонденты двух стран в подавляющем большинстве подтвердили, что в течение последних лет китайско-российские отношения становились еще более тесными, а степень добрососедских связей непрерывно углублялась. Свыше 91% респондентов из России и более 98% респондентов из КНР выразили уверенность и наличие ожиданий по поводу дальнейшего углубления отношений России и Китая. При этом 72,6% опрошенных россиян и 87% опрошенных китайцев сошлись во мнении о том, что КНР и РФ должны и дальше усиливать всестороннее стратегическое сотрудничество.

В этом году отмечается 20-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией. Показательно, что 89% опрошенных из России и 97% опрошенных из Китая выразили одобрение в отношении продления сроков действия этого важного для истории развития китайско-российских отношений программного документа.

Респонденты двух стран сошлись во мнении, что Россия и Китай способны совместно продвигать международную многополярность и демократизацию международных отношений. Так 83,3% опрошенных россиян отметили, что "Китайско-российское взаимодействие способно совместно содействовать миру и процветанию во всем мире", среди опрошенных граждан Китая такой ответ выбрали 95,9% человек.

По поводу того, что некоторые западные страны вмешиваются во внутренние дела КНР и РФ и пытаются подавлять их развитие и восстановление, 90% опрошенных россиян и 95% опрошенных китайцев сошлись во мнении, что Китаю и России следует усилить сотрудничество, действовать "рука об руку" и твердо защищать свои интересы. В целом, подавляющее число респондентов согласились с тем, что собственное развитие России и Китая способствует продвижению многополярности в мире.