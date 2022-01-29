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29.01.2022 12:54
Рубрика: В мире

Партия Макрона начала предвыборную кампанию без президента

Текст: Максим Макарычев
Фото: EPA-EFE/Julien de Rosa Фото: EPA-EFE/Julien de Rosa
Фото: EPA-EFE/Julien de Rosa

Партия Эммануэля Макрона La Republique en Marche ("Республика на марше") начала предвыборную кампанию без президента. Она запустила веб-сайт и информацию в социальных сетях, напечатала листовки и плакаты и собирается раздать агитационные материалы по всей стране в выходные, сообщили журналистам представители партии. Веб-сайт, получивший название "withyou2022", вместо этого фокусируется на опыте французских граждан, таких как медицинские работники или фермеры.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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По данным Europe 1, партия большинства планирует за выходные распространить 500 000 листовок и расклеить 140 000 плакатов по всей стране. Макрон еще официально не объявил о своем намерении баллотироваться на президентских выборах в апреле и не фигурирует в агитационных материалах.

Этот шаг, по оценке экспертов, призван подготовить почву для кампании по переизбранию президента и сделан на фоне ожиданий, что Макрон выдвинет свою кандидатуру в первой половине февраля. Точная дата и место его заявления являются предметом многочисленных спекуляций во французских СМИ.

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