Песков не исключил контактов Путина и Зеленского в Пекине

В графике визита президента России в Пекин нет двусторонних встреч с другими гостями открытия Олимпиады, в том числе и с украинским лидером Владимиром Зеленским. Но полностью исключить возможность контакта двух президентов нельзя. Об этом заявил, отвечая на вопрос ТАСС, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Напомним, что поездка намечена на 4 февраля. Помимо открытия Игр Владимир Путин примет участие и в полноформатных переговорах с китайским коллегой.

"Мы уже неоднократно отмечали, что организаторы церемонии вынужденно применяют целый ряд строгих ограничений как для спортсменов, так и для гостей, включая официальных лиц", - заметил Песков. "Так что по понятным причинам проведение никаких двусторонних встреч в графике президента России в Пекине не планируется", - сказал он.

На вопрос о возможности контакта Путина с Зеленским, который тоже собирается посетить церемонию открытия Олимпиады, Песков заявил, что сейчас в планах такой встречи нет. "Хотя полностью мы этого исключать не можем", - подчеркнул он. При этом еще раз напомнил, что именно двусторонних встреч, кроме полноформатных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, в графике российского лидера нет.